Unidas Podemos pide respetar la reforma laboral "en su esencia", aunque admite "cambios puntuales"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha pedido que se respete "en su esencia" el acuerdo de la reforma laboral, aunque se hagan "cambios puntuales", y ha avisado de que sería una "mala noticia" si la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) se "descuelga".

"Evidentemente no sería una buena noticia si se descuelga la CEOE y ese sería el escenario ideal para algunos sectores del PP", ha trasladado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, en la que ha añadido que los 'populares' quieren volver a realizar esta alianza con la CEOE "que en este acuerdo se ha roto".

Así, el diputado ha hecho hincapié en que se respete el acuerdo de los agentes sociales que, a su juicio, "es un éxito" porque "cambia el marco de las relaciones laborales", al tiempo que ha reiterado que "no ha sido fácil" y que "se ha tardado muchos meses".

Asens ha deslizado que, de cara a la convalidación de la norma en el Congreso, "eso no quiere decir que no se puedan hacer cambios puntuales" o "que se puedan modificar algunos aspectos", pero "intentando no romper el acuerdo de los agentes sociales".

"Ese acuerdo para nosotros es valioso y hay que intentar cuidarlo lo máximo posible", ha zanjado el parlamentario y líder de los comunes en la Cámara Baja.