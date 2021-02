Unidas Podemos plantea que Andorra vuelva a ser un paraíso fiscal en la nueva ley antifraude

Vox defiende a quien deja España para pagar menos, y el PSOE y PP lo critican: "El patriotismo se demuestra en la declaración de la renta"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

Unidas Podemos ha planteado este martes volver a incluir a Andorra en la lista española de paraísos fiscales, y adoptar este cambio en el proyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal que tramita el Congreso de los Diputados, tras el debate suscitado por la marcha de contribuyentes a este país para pagar menos impuestos.

Su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, ha asegurado en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces de la Cámara Baja que, de esta forma, se podrían aplicar cláusulas como que el traslado de residencia a este país no implique dejar de pagar el IRPF en Andorra, al menos en los cinco años inmediatos.

Asimismo, ha recordado que Andorra fue considerado paraíso fiscal hasta hace dos años, y ha defendido endurecer los criterios de esta lista para incluir a otros como Bulgaria o Rumanía, con el fin de que "cuando alguien deslocalice una vivienda quede claro que no lo hace por pagar bajos impuestos sino que pague el IRPF en España".

Echenique ha criticado como "censurable" este tipo de traslados, por afectar a la financiación de servicios públicos, pero ha recordado que "este problema ya existía antes de que existiera Internet y YouTube", y que "cuantitativamente el fraude fiscal está radicado en su mayor parte en las multinacionales y los multimillonarios de toda la vida".

El anuncio de traslado de domicilio a Andorra del 'youtuber' El Rubius para pagar menos impuestos y el debate suscitado consecuencia de ello ha protagonizado gran parte de las ruedas de prensa de este martes en el Congreso, con la mayoría de grupos censurando este tipo de traslados pero, especialmente desde las formaciones de izquierdas, recordando que no es un tema achacable específicamente a los 'youtubers'. Únicamente Vox ha defendido este tipo de decisiones, frente a las críticas del PSOE, el PP, Unidas Podemos, Más País-Equo, Compromís, En Comú Podem y Galicia en Común.

VOX: "TIENEN TODO EL DERECHO A HACERLO"

Así, el portavoz de Vox en la Cámara Baja, Iván Espinosa de los Monteros, ha dicho que estas personas que se trasladan para pagar menos impuestos "tienen todo el derecho a hacerlo" y que no están cometiendo por ello ningún delito. "Admitir que es por motivos fiscales no le veo problema", ha asegurado, diciendo que el problema es no entender que la economía es un juego de incentivos, también fiscales.

En este sentido, ha defendido "un marco fiscal mucho más favorable a la creación de trabajo y de riqueza, y un marco cultural mucho más favorable para aquellas personas que arriesgan y que trabajan", en lugar de un "infierno fiscal" que, a su juicio, existe en España.

Para Espinosa de los Monteros, las críticas a las personas que se van del país para pagar menos muestra "la forma de pensar de algunos políticos" que, a su juicio, "son dinosaurios". "Más que atacar a chicos jóvenes, que están innovando y mostrando cómo se puede generar riqueza de forma distinta, a lo mejor convendría que los dinosaurios se replanteen si no deberíamos tener un marco fiscal más amistoso", ha dicho.

Para la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, "el patriotismo se demuestra en la declaración de la renta", y ha asegurado que Hacienda "velará como se hace siempre para que no haya elusión fiscal y no se hagan trampas al fisco".

Asimismo, ha pedido ser "conscientes que la lucha contra la pandemia han sido los miles de millones que se destinan a la Sanidad" y que incluso "la propia democracia y el Estado del Bienestar viene de la solidaridad entre españoles".

PP: "NECESITAMOS QUE TODOS ARRIMEMOS EL HOMBRO"

Cuca Gamarra, portavoz de los 'populares', ha lamentado los traslados por motivos fiscales: "Como española me parece mal que haya gente que diga que se va para pagar menos impuestos. Somos un gran país en el que necesitamos que todos arrimemos el hombro", ha dicho.

En este sentido, ha reclamado que desde el Gobierno se impida que esa salida del país "se haga exclusiva y únicamente para pagar menos impuestos pero que no afecte a la actividad que se desarrolle o que se produzca un fraude en los requisitos para no tributar en España".

"NO ES UN DEBATE SOBRE 'YOUTUBERS', SINO SOBRE EGOÍSTAS"

Por Más País-Equo, su portavoz Íñigo Errejón ha pedido "no estigmatizar" a un colectivo concreto pues considera que "es un debate sobre egoístas" y lo ha encuadrado dentro de "un proyecto secesión de los ricos" en el que "los que más tienen creen que no tienen por qué cumplir las normas".

"Quien tiene mucho dinero y se va es un egoísta y es un egoísta se dedique a lo que se dedique", ha enfatizado, reclamando más recursos para Hacienda y sus inspecciones con el fin de controlar aquellos traslados de residencia "de forma artificial" para pagar menos impuestos.

En su caso, Joan Baldoví, de Compromís, ha asegurado que desde la Inspección le han venido trasladando que una inversión en aumentar el personal de este cuerpo se multiplicaría por su recaudación en la lucha contra el fraude, por lo que ha pedido más recursos y una campaña para trasladar que "pagar impuestos salva vidas" y hace de España "un país moderno".

EL EJEMPLO DE MESSI O DEL REY EMÉRITO

Antón Gómez-Reino, de Galicia en Común, también ha manifestado que, a su juicio, "se pone demasiado el foco sobre los 'youtubers'" puesto que "no todos están haciendo lo que están haciendo algunos". "También nos sirve el ejemplo de Messi", ha apostillado, en referencia al futbolista del FC Barcelona, condenado por fraude fiscal en 2017 a pena de prisión finalmente suspendida.

Tampoco ve "adecuado la criminalización de los 'youtubers'" el diputado de En Comú, Gerardo Pisarello, que cree que centrar la evasión fiscal en estas personas supone lanzar "un mensaje muy equívoco", pues cree que se trata de una cuestión de "egoísmo en materia fiscal", y ha puesto el ejemplo del Rey Emérito Juan Carlos I, "acusado de graves delitos fiscales"

En este sentido, ha defendido que "la única manera de acabar con esta deslealtad" es contar con una regulación que prohíba los paraísos fiscales, las "competencias desleales a la baja y el separatismo de los ricos, como vemos en Madrid", ha dicho, en alusión a las bonificaciones y exenciones en tributos como el Impuesto sobre Patrimonio o Sucesiones y Donaciones.