Unidas Podemos no se plantea a priori forzar un referéndum sobre al reforma constitucional de la discapacidad

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha afirmado este martes que en principio no se plantean forzar la celebración de un referéndum sobre la reforma constitucional que quiere retomar el Gobierno para quitar el término disminuido del artículo 49 y sustituirlo por persona con discapacidad.

Esa reforma puntual de la Constitución fue presentada en el Congreso por la ya exvicepresidenta Carmen Calvo y se ha pasado año y medio hibernando en la Cámara hasta que el pasado 20 de diciembre se puso fin a casi sesenta prórrogas del plazo de presentación de enmiendas.

Ahora el Gobierno ha anunciado contactos con el PP para intentar sacarla adelante, pero los populares' no ven el clima propicio y no se fían de que se aproveche para introducir otros cambios no deseados o que algún grupo fuerce la convocatoria de un referéndum, para lo que sólo se necesita reunir la firma de 35 diputados.

IGLESIAS PROMETIÓ QUE NO HABRÍA MÁS CAMBIOS SIN CONSULTA

Después de que el PSOE y el PP reformaran la Constitución, en agosto de 2011 para imponer el principio de la estabilidad presupuestaria, Pablo Iglesias prometió en 2017 que no iba a haber una nueva modificación de la Carta Magna sin referéndum, aunque sólo se tocara un artículo.

Preguntado si ahora Unidas Podemos se planteará forzar esa consulta sobre la reforma constitucional de la discapacidad, Asens ha señalado en rueda de prensa en el Congreso que a su juicio "no cabe" hacerlo para este cambio puntual, pero asegura desconocer cómo evoluciona esa reforma: "No me veo con suficiente legitimidad para poderlo corroborar", ha apostillado, preventivamente.

ENMIENDAS CON MÁS CAMBIOS EN LA CARTA MAGNA

Mientras que el PP y Vox han limitado sus enmiendas a la reforma de la discapacidad, otros partidos han aprovechado para pedir otros cambios en la Carta Magna. Entre otras propuestas, el PNV quiere el reconocimiento de las naciones y la autodeterminación, Ciudadanos reclama la reforma del sistema electoral y Junts pide limitar las competencias del Tribunal de Cuentas.

También Compromís demanda añadir el reconocimiento constitucional del derecho civil valenciano, en línea con lo previsto para otras ochos comunidades. El diputado Joan Baldoví ha vuelto a exigir este martes al Gobierno que lo añada a la reforma de la discapacidad.