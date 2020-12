Unidas Podemos quiere citar a Villarejo, Rajoy y Casado en la comisión sobre la 'Kitchen' del Congreso

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

Unidas Podemos quiere citar al excomisario José Manuel Villarejo, al expresidente del PP Mariano Rajoy y a su sucesor, Pablo Casado, en la comisión de investigación sobre la denominada 'Operación Kitchen', un órgano que en su día promovió junto al PSOE y que pretenden constituir antes de que finalice el año.

La portavoz del del PSOE, Adriana Lastra, tiene intención de hablar este miércoles con su homólogo de Unidas Podemos, Pablo Echenique, para acordar la puesta en marcha de la comisión antes de fin de año y para preparar la composición de la mesa, incluyendo la Presidencia, que se quieren reservar los socialistas.

De entrada, Echenique ha reafirmado que esa comisión, encargada de investigar el operativo supuestamente desplegado desde el Ministerio del Interior para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas en busca de pruebas que implicaran a dirigentes del partido en su 'caja b', debe escuchar a Villarejo, por estar "en el centro de toda la trama", pero también a la cúpula del PP porque, a su juicio, su afectación en la operación "es, a todas luces, máxima".

En rueda de prensa, el dirigente de Unidas Podemos ha tildado de "obvio" que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy comparezca en la comisión porque considera "inconcebible" que quien puso a Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior "no supiera lo que pasaba".

KITCHEN, "UNA POLÍTICA DE PARTIDO, NO DE MANZANAS PODRIDAS"

Pero también piensa que el actual líder de los 'populares', Pablo Casado, debe rendir cuentas en la citada comisión parlamentaria en tanto que fue elegido presidente "con los votos de María Dolores de Cospedal" --otrora secretaria general del PP-- y cuenta en la actual dirección con personas afines a ella.

"Siendo la Kitchen una política de partido, y no manzanas podridas, convendría que Casado explique qué ha hecho al frente del PP para limpiar aquellos, si es que ha limpiado", ha añadido Echenique, quien sostiene que no existen "una razón convincente" por la que Casado no deba ser citado en la mencionada comisión de investigación.

Echenique ha subrayado que defenderá ante el PSOE estos argumentos, que considera "racionales", y se ha mostrado seguro de que al final "habrá acuerdo" porque es "imperativo" que se pueda conocer cómo de profunda es la afectación del Ministerio del Interior y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en esta trama mafiosa e inédita en países democráticos". "Pensamos que debería comparecer Casado pero evidentemente hay que negociar y cada grupo tiene la fuerza que tiene", ha dicho.