Unidas Podemos sigue sin detalle de las ayudas a la hostelería y quiere colaborar en su elaboración

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha asegurado este jueves que aún desconocen cómo se llevarán a cabo los 11.000 millones de euros anunciados por el presidente Pedro Sánchez para ayudar a hostelería, el turismo y el pequeño comercio, y lo ha atribuido a que, entiende, "están siendo elaboradas". Por tanto, se ha ofrecido a colaborar para definir su concreción.

"No conocemos los detalles, pero suponemos que están siendo trabajados. No entendemos que existan y no hayan sido comunicados", ha manifestado en una rueda de prensa celebrada en la Cámara Baja, un día después del anuncio del presidente del Gobierno ante el Pleno del Congreso de dirigir unos 11.000 millones de euros adicionales en "actuaciones" para negocios de estos sectores.

Por ello, ha atribuido lo comunicado por Pedro Sánchez este miércoles en el Pleno de la Cámara Baja al anuncio de la "cantidad global", pero que "las medidas concretas están siendo elaboradas" y están a falta de concretar.

En todo caso, ha asegurado que su formación aspira a poder colaborar en su concreción, afirmando estar "encantados en participar en esa elaboración", a partir de las propuestas trasladadas ya por Unidas Podemos tanto al Ministerio de Asuntos Económicos de Nadia Calviño como al de Industria, Comercio y Turismo de Reyes Maroto.

Estas medidas, ha recordado Echenique, pasaban por dirigir ayudas directas a estos negocios, facilitar quitas y reestructuraciones de créditos que pudieran tener con entidades financieras y acelerar la tramitación de la nueva Ley contra la morosidad que tramita el Congreso en estos momentos, con sanciones para los incumplimientos de los límites ya vigentes de las grandes empresas.

El portavoz del grupo confederal ha defendido que estas medidas "darían mucho aire a ese sector tan afectado" y por ello ha mostrado su disposición a participar en el debate del nuevo plan "en el seno del Gobierno".