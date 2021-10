Unidas Podemos subraya que Igualdad tiene legitimidad para incorporar a "personas de enorme valía" como Isa Serra

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El diputado de Unidas Podemos en Podemos y representante de Galicia en Común, Antón Gómez-Reino, ha subrayado que el Ministerio de Igualdad tiene "total legitimidad" para hacer las contrataciones que estime oportuno y ha destacado que las nuevas incorporaciones han demostrado "enorme valía".

Así se ha pronunciado en rueda de prensa en el Congreso para valorar los Presupuestos Generales del Estado y preguntado por los fichajes de la coportavoz estatal de Podemos, Isa Serra, y los exconcejales Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer por el departamento que dirige Irene Montero.

Gómez-Reíno ha enfatizado que el Ministerio ha decidido recurrir a estas personas que tienen un "currículum muy satisfactorio" para las tareas que van a asumir.

Por otro lado y sobre el decreto que abordará el Congreso mañana de medidas para bajar el precio de la luz, el parlamentario ha dicho que está convencido de que "no habrá pasos atrás" por parte del Ministerio de Transición Ecológica y no alberga otra idea que no sea defender este texto que formalice las medidas aprobadas para "poner coto al oligopolio eléctrico".

Ayer trascendió que Mayer desplegará el puesto de jefa de gabinete de la Secretaría de Estado de Igualdad mientras que Sánchez Mato y la también exportavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid serán asesores del departamento que lidera Irene Montero.

Según han explicado a Europa Press fuentes de Unidas Podemos, el departamento que dirige Irene Montero "refuerza" su equipo para la segunda etapa de la legislatura con "perfiles políticos" que suman "experiencia institucional, de gestión y municipalistas". Los dos exconcejales formaron parte del equipo de Gobierno de la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena.

PERFILES POLÍTICOS

Además detallan que sus fichajes redoblan también los "lazos confederales" para esta "nueva etapa" en la que el objetivo común del espacio del cambio es construir "un frente amplio con una mirada a las alianzas internacionales necesarias para ampliar las luchas compartidas".

Ya se formalizó el nombramiento de la dirigente de la formación morada, Ángela Rodríguez 'Pam' como nueva secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, en sustitución de Noelia Vera que recientemente anunció que abandonaba la política.

También explicaron que Serra potenciará dentro del organigrama del Ministerio las "alianzas internacionales feministas" con la meta de "situar a España en la punta de lanza de los derechos de las mujeres y el colectivo LGTBI". Además, se encargará de mantener el contacto directo entre el Ministerio de Igualdad, la sociedad civil y el movimiento feminista.

Mientras, Sánchez Mato será asesor económico y se hará cargo del seguimiento de medidas relativas a los derechos laborales y del cuidado con enfoque de género, como el aumento de los permisos o la prestación universal por cuidado de hijos.

A su vez, Mayer asumirá la jefatura de Gabinete de la Secretaría de Estado de Igualdad y las citadas fuentes destacaban ayer que "reforzará la gestión del gran paquete legislativo que tiene por delante el ministerio de Igualdad".

Los dos exconcejales están acusados por un presunto delito de malversación y prevaricación al encargar informes por valor de 50.000 euros sobre el convenio para la celebración del Open de Tenis, tras una denuncia cursada por el PP.

Mientras, el Tribunal Supremo ratificó en julio la condena a un año y siete meses de cárcel impuesta a la exportavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid por un delito de atentado, lesiones y daños cometidos durante los altercados que se produjeron en el barrio de Lavapiés en un desahucio que tuvo lugar el 31 de enero de 2014.

Mientras, Serra avanzó que recurrirá al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) la sentencia "injusta" del Tribunal Supremo, al entender que se le impuso una condena "sin pruebas" y mediante "acusaciones falsas".