Unidas Podemos está trabajando por conformar "un frente amplio" en Madrid "en la misma senda de Yolanda Díaz"

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Carolina Alonso, ha trasladado este martes que están trabajando por la conformación de "un frente amplio" en la región que esté "en la misma senda que ha propuesto la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz".

En rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, Alonso ha reconocido que el resultado de las encuestas electorales les dejan en una situación "muy parecida a hace tan solo uno año". Por eso, cree que el marco progresista tiene que hacer "una reflexión para no repetir ni los mismos errores ni las mismas fórmulas" que el año pasado.

"Hay que proponer una alternativa de gobierno creíble, que ilusione a la ciudadanía. Nosotras estamos trabajando por la conformación de un frente amplio en la misma senda que ha propuesto Yolanda Díaz", ha explicado la portavoz de Unidas Podemos.

Aún no han empezado con ningún tipo de conversación con el resto de partidos pero cree que coinciden todos en que "hay que buscar nuevas fórmulas" y que no pueden "repetir lo mismo". "No quiero decirle a nadie como hay que hacer esto, pero no podemos repetir lo mismo y hay que reflexionar. No quiero imponer el método ni decir cómo hay que hacer las cosas, sino invitar a hacer una reflexión, un proceso de escucha entre todos. Tenemos tiempo", ha insistido.

MÁS MADRID CREE QUE SU FÓRMULA FUNCIONA AUNQUE PUEDE CONVERGER "EN EL FIN" CON PODEMOS

A este respecto, la portavoz de Más Madrid, Mónica García, ha indicado que desde su partido llevan tres años para reconciliar a la gente con la política y ha aseverado que van a seguir trabajando "con un objetivo común que es que en la Puerta del Sol no estén antes los comisionistas que los ciudadanos".

"Nosotros hacemos el trabajo de Más Madrid y es un trabajo avalado por los ciudadanos. Nosotros podemos hablar por Más Madrid y vamos a seguir dejándonos la piel. La receta y la fórmula de Más Madrid funciona y confiamos en el arte de encontrar soluciones", ha sostenido.

La líder de la oposición ha incidido en que van a seguir trabajando también "para que haya una alternativa de gobierno en la Comunidad de Madrid" y confía en que la alternativa "más solvente" es Más Madrid.

Si bien ha reconocido que "convergen" en los fines con Unidas Podemos y que pueden tener "una alianza en lo que al fin se refiere". Para ello, tienen que tratar de ver cuál es la mejor manera de "echar de la Puerta del Sol" a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.