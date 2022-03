Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia clama por la dimisión del secretario de Estado

Han protestado a las puertas del Ministerio en el marco de la huelga para reprochar la actuación del secretario de Estado de Justicia

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) se ha manifestado este miércoles a las puertas del Ministerio dirigido por Pilar Llop al grito de "Tontxu, dimisión", en referencia al secretario de Estado de Justicia, por su gestión del conflicto laboral en el que la asociación reclama una batería de reivindicaciones, incluida la negociación colectiva propia y la adecuación salarial.

La protesta ha tenido lugar en el marco de la convocatoria de huelga prevista para este miércoles y jueves en todo el territorio nacional. Según los datos que maneja la USPJ, el seguimiento global ha sido de un 60%.

En la calle madrileña de San Bernardo, a la altura del número 45, un grupo de letrados vestidos con toga ha entonado el lema "Tontxu, dimisión". Luis Gómez, miembro de la comisión permanente de la UPSJ, ha asegurado en declaraciones a Europa Press que aún no han pedido la dimisión de manera formal, pero ha indicado que no lo descartan.

Según ha señalado, el secretario de Estado ha tenido "comportamientos" con los que ha faltado el respeto y "no ha creado un clima de entendimiento". Así ha hecho referencia a la última invervención de Tontxu Rodríguez en el Senado: "Decir, querer manipular que esta huelga es de orgullo y de rencor, eso nos ofende. Es una ofensa más a la lista", ha dicho el miembro de la UPSJ.

Gómez ha insistido en que el Ministerio está "incumpliendo la ley de relaciones laborales", que establece que el empresario y el comité de huelga deben negociar para llegar a un acuerdo que satisfaga y ponga fin al conflicto.

"El Ministerio no está cumpliendo su parte porque no nos llama a reunión. Nos llamó el día 13 y el secretario de Estado mantuvo un comportamiento poco edificante, poco educado e hizo aspavientos. Rompió la negociación. Estamos esperando que nos llamen", ha señalado el miembro de la asociación.

"CERO OFERTAS"

En este sentido, ha insistido en que están "a cero ofertas" por parte del equipo de Llop y ha precisado que desde el 26 de noviembre, fecha en que anunciaron la primera jornada de huelga, no les han hecho llegar una propuesta desde Justicia. Según Gómez, por ahora solo ha habido "palabras vagas de 'estudiaremos', 'ya veremos', 'nada".

Desde la Unión han reclamado una negociación colectiva propia, una adecuación salarial y una serie de reivindicaciones que Gómez ha calificado de asuntos "pendientes" que tiene el Ministerio consecuencia de la "dejadez de la gestión del Cuerpo" de los últimos 10 años.

"El Ministerio sabe lo que pedimos, pero no ha dicho qué ofrece. Así no hay negociación", ha subrayado Gómez tras indicar que el conflicto se mantiene porque no hay un acercamiento.

Así las cosas, ha recordado que ya hay convocatoria de huelga fijada para los días 5, 6 y 7 de abril. "Estos dos días habrá que analizar los resultados y ver si el Ministerio cambia su postura", ha asegurado tras lamentar que el conflicto haya llegado a este punto, que afecta a los ciudadanos que acuden al servicio de la Administración de Justicia.