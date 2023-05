Unión de Uniones denuncia que la industria está bajando los precios a la leche sin cubrir costes de producción

Reclama que las multas deberían ser "más contundentes", ya que actualmente "son ridículas"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras conocer las ofertas presentadas a ganaderos de leche por parte de varias industrias con una bajada del precio al ganadero, ha denunciado que con ello sólo se consigue una aceleración de la desaparición del sector, ya que no cubren los costes de producción, según informa en un comunicado.

En concreto, la organización agraria considera incomprensible que la industria plantee una bajada en el precio de la leche que situaría al ganadero produciendo por debajo de coste, incumpliendo así la Ley de la Cadena Alimentaria.

Unión de Uniones recuerda que en 2022 no se han parado de cerrar granjas de leche, una media de 66 explotaciones al mes. Así, insiste en que el número de vacas de leche está en mínimos y, si se sigue manteniendo esta situación, todo apunta a una nueva dinámica de sacrificio de animales y pérdida de producción.

De esta forma, critica las excusas, a modo de explicación, de las industrias para proponer esta bajada de precios escudándose en que en otros estados miembros se está haciendo.

"La industria mira a Europa sólo cuando le interesa. Cuando subía el precio en la UE, en España nos decían que no era comparable, pero ahora que baja en la UE se excusan en esto para querer bajar el precio en España. Nos toman el pelo descaradamente. Además tenemos los costes de producción más altos de toda Europa", han indicado.

Unión de Uniones denuncia que las industrias se "siguen saltando" las normas de negociación contractual en la leche presentando ofertas fuera de plazo, forzando al ganadero a firmar contratos con fecha anterior a la real so pena de no recogerle la leche e incluso, incluyendo cláusulas, que no son ya obligatorias por ley, de reconocimiento de que el precio pagado cubre el coste de producción sin corresponder con la realidad.

Ante estas situaciones, la organización hace un llamamiento a denunciar todos aquellos casos de incumplimiento de la normativa y hacerlo constar en el contrato en caso de que el ganadero se vea obligado a firmar para que le recojan la leche.

Por otro lado, reclama que las multas por este tipo de prácticas deberían ser "más contundentes", ya que, actualmente "son ridículas" en comparación con el beneficio que se obtiene y el daño que se hace a los ganaderos y al sector.