Unión de Uniones reclama medidas urgentes al Gobierno ante la "catastrófica" situación de sequía

Alerta de que se pondrían perder el 70% de cultivos de invierno en determinadas zonas si sigue sin llover

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, ante la sequía que está amenazando a gran parte de los cultivos a nivel nacional, ha reclamado medidas urgentes al Gobierno, por lo que ha elaborado un documento de 50 propuestas concretas orientadas a frenar las consecuencias y el impacto de la prolongada falta de lluvias en el campo, según informa en un comunicado.

En concreto, la organización agraria propone la creación de una normativa que contemple una batería de medidas para paliar sus efectos y ha advertido de que esta situación está dificultando el cumplimiento de los requisitos de la PAC.

En este sentido, propone que se tenga en consideración a efectos del cumplimiento de requisitos de agricultor activo, se apliquen flexibilizaciones en condicionalidad, ecorregímenes, ayudas asociadas y desarrollo rural, para que no se vean reducidos los importes y el campo pueda adaptarse a la situación actual sin someterse a penalizaciones. En esta misma línea, pide que realicen los anticipos de la PAC a fecha de 16 octubre y con el máximo porcentaje posible.

Asimismo, reclama que se aplique el reglamento de ayudas de 'mínimis' y que se activen los mecanismos de reserva de crisis, así como se declaren zonas emergencia de protección civil a todas las afectadas por la sequía.

Respecto a las medidas fiscales y de financiación, la organización propone la exención en el pago de cuotas de tarifas del agua, IRPF, las cuotas a la Seguridad social, el IBI y la reducción de tasas por servicios agropecuarios en el primer caso, mientras que en el segundo reclama el acceso a subvenciones de avales de Saeca, préstamos ICO y apoyo complementario para agricultores y ganaderos profesionales.

En cuanto a ayudas directas, reclama como en otras ocasiones un Fondo Extraordinario de sequía dotado de forma suficiente para aplacar la catástrofe actual.

De esta forma, Unión de Uniones reclama a Enesa que dote a la subvención del seguro la cantidad suficiente para alcanzar el máximo permitido por la UE para los profesionales, así como celeridad en la tasación y pago de los daños y la revisión integral del seguro de pastos y cobertura de sequía en apicultura.

Con respecto a la captación y distribución del agua, la organización cree "indispensable" que se pongan en marcha ayudas a la inversión en infraestructuras y sistemas de captación de aguas y para la modernización y rehabilitación de las estructuras de regadío.

Respecto a la ganadería, reclama que se den las garantías para el abastecimiento de agua, así como para el incremento de costes por alimentación adicional en ganadería y apicultura a causa de la sequía.

"Si no actúa con urgencia el Gobierno es que no es consciente de la magnitud del problema y le da la espalda al sector. Nos negamos a que en la Mesa de Sequía se maree la perdiz y no se tome ninguna decisión. No estamos para que nos digan lo mal que estamos, Gobierno y comunidades autónomas tienen que salir de la Mesa de Sequía con medidas concretas e inmediatas, como mínimo y la situación exige de hecho una intervención directa de Pedro Sánchez", han reclamado.

Por otro lado, Unión de Uniones ha destacado que las regiones de Andalucía, Extremadura, Cataluña y Comunitat Valenciana son las más afectadas por la sequía hídrica y meteorológica que recuerda a la de 2017 y que, sumado a la situación actual del sector, no hace más que poner más trabas al trabajo de agricultores y ganaderos.