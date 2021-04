Unión de Uniones traslada su negativa a Transición Ecológica sobre la inclusión del lobo en el Lespre

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha trasladado su negativa al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, a la inclusión de todas las poblaciones del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) sin un diagnóstico previo y un plan de gestión, según ha informado en un comunicado.

En concreto, la organización ha reiterado la "demanda unánime" del sector y ha destacado que, "sin un clima de consenso", principalmente con las partes más afectadas, la gestión de la especie que proponen desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico está abocada a fracasar tanto en el apoyo al ganadero como en la gestión de la especie.

El vídeo del día Estados Unidos supera las 200 millones de dosis aplicadas de la vacuna

Unión de Uniones también ha indicado que esta medida tampoco cuenta con el apoyo de los gobiernos de 11 comunidades autónomas, y entre las que están los territorios que soportan la mayor carga de la gestión del lobo (Asturias, Cantabria, Galicia y Castilla y León) y en las que esta especie comienza a generar conflictos con la ganadería o lo haría en poco tiempo (Aragón, Madrid, País Vasco y Navarra), junto con Andalucía, Murcia y Ceuta.

"Llevar adelante una norma así es imponer conflicto en una ganadería extensiva harta y en un medio rural cansado de que no se le tenga en cuenta", han advertido desde la organización agraria.

Unión de Uniones ha precisado que además de la falta de consenso, la otra razón por la que no se puede aceptar esta propuesta es por la falta de rigor.

Por parte del Departamento que lidera Teresa Ribera se insiste en que no se pueden utilizar los censos existentes para conocer el número de lobos por estar desactualizados y no ser comparables, que indicarían que ha aumentado el número de ejemplares. Sin embargo, la decisión de incluir al lobo en el Lespre no ha ido precedida de ningún estudio para conocer la situación real de la especie en la actualidad ni del impacto de esta medida para la España vaciada o la ganadería.

"No solo los animales de los documentales son biodiversidad, también lo son las razas autóctonas ganaderas, los pastos y las especies asociadas que se mantienen gracias a la ganadería extensiva, muchos de ellos en la Red Natura 2000, los paisajes en mosaico que evitan incendios y aumentan el número de hábitats de un territorio y un sinfín de otros servicios ecosistémicos", han recordado desde la organización.