UP acusa a Ayuso de "alimentar la cultura de la violación" y esta critica su discurso "pueril y patético"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

La portavoz adjunta de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Alejandra Jacinto, ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de "alimentar la cultura de la violación" y esta ha criticado "sus mantras" y su discurso "pueril y patético".

Durante la Sesión de Control en el Pleno de este jueves, Jacinto le ha preguntado por la responsabilidad que adopta como dirigente cuando la semana pasada "hizo unas manifestaciones asquerosas diciendo malcriadas a las mujeres que aspiran a llegar solas y borrachas".

A su juicio, estas palabras culpabilizan a las mujeres víctimas de violencias sexuales, algo que ha tachado de "bochornoso e irresponsable". "Dígame, según usted, qué cree que nos debe pasar a las mujeres que volvemos a nuestras casas después de haber tomado unas copas. ¿Cree que es propio de malcriadas e irresponsables llevar también minifalda?", ha lanzado, al tiempo que le ha sugerido que retire sus palabras.

Asimismo, ha lamentado que no deje claro "quien tiene la culpa, si víctima o agresor" porque "su sectarismo es más importante que la libertad y la seguridad de las mujeres madrileñas", con lo que "es capaz de alimentar la cultura de la violación con tal de ser noticia". "Haga los vídeos virales que le dé la gana pero con las vidas de las mujeres no juegue", le ha espetado.

Por su parte, la presidenta ha contestado que lleva 40 años trabajando y que no va a aceptar "lecciones de ser mejor o peor mujer" por parte de la izquierda. "No me van a someter a ese discurso patético y pueril. Esa retaila de despropósitos no merece ninguna respuesta", le ha dicho.

En este punto, ha defendido que mientras sea la jefa del Ejecutivo autonómico "los libros van a estar libres de su adoctrinamiento sectario" y a las mujeres no las van a tratar "como rebaño".

SU JEFA ES LA "MUJER DE"

"No llevo trabajando toda la vida para que usted, cuya jefa es 'la mujer de' me dé lecciones. No me van a dar lecciones como mujer y las mujeres en esta Comunidad son más mujeres que lo que la izquierda piensa. Ya pasamos del marido del pasado a la izquierda. Estamos por encima de sus mantras", ha sostenido.

Además, ha criticado que promuevan "el adoctrinamiento en las aulas, el uso de las drogas y el fomento de la ocupación ilegal" con una política de "muy bajo nivel".