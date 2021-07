UP buscará mejorar en los PGE las pensiones mínimas y deja claro que el factor de equidad no puede suponer recortes

Celebra el acuerdo de reforma que revaloriza las prestaciones y deroga el factor de sostenibilidad del PP

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Unidas Podemos ha ensalzado el acuerdo de reforma de las pensiones que deroga el factor de sostenibilidad y revaloriza los importes en función del IPC, pero también ha dejado claro que el nuevo índice de equidad "no podrá suponer recorte de prestaciones futuras".

También ha señalado que, pese a este avance en el acuerdo de gobierno de coalición, existe "un déficit" en ese pacto que se tendrá que corregir en los próximos Presupuestos Generales: la mejora de las pensiones mínimas y no contributivas.

Así lo ha destacando el responsable del área económica de Podemos y secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, después de que el Gobierno y los agentes sociales hayan rubricado este acuerdo.

Previamente, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, afirmó que el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional producirá un "ajuste moderado" sobre la pensión de los llamados 'baby boomers'. "Es un ajuste bastante moderado. No verán mermada su pension, podrán elegir entre un ajuste pequeño en su pensión o alternativamente podrían trabajar algo más", explicó a continuación.

Respecto al pacto entre los agentes sociales, la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, supone un "cambio de paradigma" al "garantizar la revalorización de las pensiones al IPC y derogar el factor de sostenibilidad del PP". "Las pensiones son un pilar imprescindible para reconstruir un nuevo pacto intergeneracional", ha detallado en Twitter.

A su vez, la secretaria general de Podemos y titular de Derechos Sociales, Ione Belarra, también ha señalado en redes sociales que el acuerdo es "fruto de la movilización" de los pensionistas, que han sido "fundamentales para conseguirlo".

En esta línea, Álvarez ha destacado que uno de los principales hitos de la reforma es la eliminación del índice de revalorización que aplicó el PP y que "condenaba a las pensiones a perder poder adquisitivo", unido al fin del factor de sostenibilidad que "reducía la cuantía de la pensión a medida que incrementaba la esperanza de vida".

NO HAY RECORTES NI AMPLIACIÓN DEL CÓMPUTO DE EDAD DE JUBILACIÓN

"Frente a las reformas anteriores, basadas en recortes de las pensiones como principal mecanismo de ajuste, en esta ocasión se opta por garantizar su crecimiento, modificar los incentivos a la jubilación anticipada y mejorar la financiación de la Seguridad Social", ha loado Álvarez también en redes sociales.

Al hilo, ha insistido en que "no hay recortes de pensiones" al no incorporarse "ninguna referencia a la ampliación del periodo de cómputo para el cálculo de la base reguladora de la pensión", por lo que las pensiones seguirán calculándose con los últimos 25 años y no con los últimos 35 años cotizados, "como algunas voces habían pedido".

Con ello aludía al polémico borrador del Gobierno que aludía a la ampliación de los años de cómputo y en el que figuraba el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones como departamento encargado de llevarlo a cabo. El socio morado de la coalición, ya desde la anterior etapa liderada por Pablo Iglesias, se opuso de plano a que se incluyera esa medida, al subrayar que hubiera sido un recorte "inaceptable" y "desleal" con el acuerdo de gobierno, como dijo en su día el exvicepresidente segundo.

Otras virtudes del acuerdo, según Álvarez, es el incluir" una reivindicación histórica" para desarrollar, en un plazo de tres meses, la normativa que garantice la cotización a la Seguridad Social de los becarios y que contará con un 75% de reducción.

Además, se equipara el acceso a las pensiones de viudedad de las parejas de hecho con los matrimonios, se mejora la financiación de la Seguridad Social con el traspaso de los llamados gastos impropios a los Presupuestos Generales y se modifica el Régimen de Trabajadores Autónomos para que "coticen de acuerdo a sus ingresos reales".

MEJORA DE LAS PENSIONES EN LOS PRESUPUESTOS

Por otro lado, ha desgranado que la sustitución del factor de sostenibilidad por un futuro mecanismo de equidad intergeneracional no es un simple cambio de nombre. "El factor de equidad intergeneracional no podrá suponer recorte en las prestaciones futuras", ha desgranado.

Finalmente y a pesar de la valoración positiva del acuerdo, Álvarez ha señalado que hay un déficit que "habrá que corregir vía presupuestos", la "necesaria" mejora "significativa de las pensiones mínimas y las pensiones no contributivas".

VICTORIA DE LOS PENSIONISTAS

El corportavoz de Podemos, Pablo Fernández, también ha relacionado en redes sociales este acuerdo con la movilización del colectivo de pensionistas que "ha sido crucial para modificar la voluntad inicial de Escrivá y conseguir este avance".

"Esta es una victoria de los pensionista, que durante años han sido un ejemplo de movilización y lucha por sus derechos. Sin ellos no se hubiera alcanzado este acuerdo ni se hubieran revertido las intenciones de recortar aún más las pensiones", han desgranado fuentes de la formación morada.