UP confía en encauzar las tensiones por Andalucía y ve un gesto positivo la presentación oficial de la coalición

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Sectores de Unidas Podemos confían en encauzar las tensiones derivadas por la gestión del registro de la coalición 'Por Andalucía', que ha provocado ciertas heridas subsanables en las relaciones de las dos fuerzas principales del espacio, Podemos y IU.

Una muestra de esa voluntad de distensión se visualizará mañana en Sevilla con la presentación este miércoles de la candidatura de unidad de las seis organizaciones que la componen, incluida Podemos y Alianza Verde pese a que ambas fuerzas no figuran oficialmente en la inscripción de la marca tras la resolución de la Junta Electoral Andaluza.

De esta manera, junto a la candidata a la Presidencia de la Junta por esta confluencia, Inmaculada Nieto (IU), participarán en esta presentación el diputado de Podemos Juan Antonio Delgado, que fue elegido en primarias internas de la formación morada como cabeza de lista a estos comicios, y la presidenta de Más País Andalucía, Esperanza Gómez.

Por ahora, fuentes del espacio confederal apuntan a que las sensaciones son positivas de cara a sellar completamente el acuerdo político alcanzado 'in extremis' el pasado viernes. Un acto simbólico que aporta calma tras aflorar la disputa técnica ayer, dado que los morados vieron muestras de falta de voluntad para cumplir el pacto mientras otros agentes de la confluencia andaluza limitaron su alcance a la cuestión del reparto de los recursos económicos del futuro grupo parlamentario.

En este clima, el exvicepresidente Pablo Iglesias exponía ayer que lo ocurrido era un "horror" y suponía empezar de la "peor manera posible" el proyecto de frente amplio que impulsaba Yolanda Díaz, reclamando a su vez en el futuro unas primarias para decidir candidatos entre futuras propuestas.

Palabras a las que reaccionaba Nieto, quien esta mañana desvinculaba la coalición de la futura plataforma de Díaz y lamentaba la "testosterona de más" que, en su opinión, se da en algunas tertulias, al hilo de las palabras de Iglesias lanzó este lunes por la noche sobre el conflicto abierto entre Podemos e IU a propósito de la conformación de esta coalición.

LLAMADAS A CESAR EL RUIDO

Por su parte, hoy se han producido mensajes para cesar el ruido y poner en valor la candidatura andaluza por parte del líder de Más País, Íñigo Errejón, mientras el portavoz parlamentario, Pablo Echenique, apelaba a "no echar más leña al fuego" y no contemplaba otro escenario que no fuera respetar el pacto alcanzado y que Podemos concurriera dentro de esta confluencia.

La convicción en el seno del espacio confederal es que este choque suscitado en el ámbito andaluz deben reconducirse y no afectar al ámbito estatal, donde se comparte grupo parlamentario desde hace años tras el 'pacto de los botellines' y presencia en el propio Ejecutivo. Es más, creen que esos problemas no son generalizados y existe una colaboración estrecha entre Podemos e IU en muchos ámbitos.

No obstante, en Podemos no gustó el desenlace de lo referente al registro de la coalición tras ceder el liderazgo de la candidatura a Nieto, donde IU y Más País se posicionaron juntos tras no ser posible una candidato independiente para esta lista.

Esta misma tarde algunos cargos del partido se han sumado en redes sociales a la etiqueta 'YoSoyDePodemos', como es el caso del propio Echenique, que reivindica el valor de su militancia y logros obtenidos durante esta etapa, como el formar parte del primer Gobierno de coalición.

Y es que en algunas voces dentro de la formación desgranan que un Podemos debilitado no contribuirá a ensanchar el espacio de la izquierda con vistas al nuevo ciclo electoral.