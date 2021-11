UP contradice a Bolaños y defiende que la enmienda sí permite juzgar los crímenes franquistas

Subraya que el texto cierra la puerta a que la "derecha postfranquista de la judicatura" rechace investigarlos

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El portavoz adjunto de Unidas Podemos, Enrique Santiago, ha defendido que la enmienda introducida a la Ley de Memoria Democrática permite juzgar los crímenes del franquismo y acabar con la "impunidad", sin que exista opción a aplicar amnistía tal y como mandata el derecho internacional.

De esta forma, ha reivindicado que esa adición es la "vía más clara" para conseguir que los tribunales puedan juzgar crímenes de guerra, genocidio, tortura o lesa humanidad cometidos por el régimen puedan ser investigados en los tribunales.

Sobre todo cuando la "derecha postfranquista de la judicatura" ha permitido su "impunidad" al amparo de una interpretación de la Ley de Amnistía y que ahora este "problema político, no jurídico", con esas referencias claras que cualquier "estudiante de derecho" sabría aplicar.

Así lo ha trasladado Santiago, negociador del espacio confederal de las enmiendas pactadas con el PSOE, en una serie de comentarios en Twitter que difiere de la posición expresada esta mañana por el ministro de la Presidencia Félix Bolaños, quien aseguraba que este texto no supone "ningún cambio" en la situación jurídica en España, incluida la Ley de Amnistía de 1977.

De esta forma, los dos socios de coalición difieren del alcance de la redacción que ambos han presentado al proyecto de ley que se tramita en el Congreso y en el que recogen que todas las leyes, incluida la de Amnistía, se aplicarán conforme al derecho internacional, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura "tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables".

EL DERECHO INTERNACIONAL ES CLARO: NO PUEDEN QUEDAR IMPUNES

El dirigente de IU ha disertado que el derecho internacional dicta que a esos crímenes "no pueden quedar impunes" y "nunca les alcanza la amnistía", citando acuerdos como la Convención de La Haya, 1899, la cláusula Martens, la propia ONU en el estatuto del Tribunal Militar de Nüremberg o el Pacto Internacional de Derechos Civiles de 1996.

Santiago ha recorrido a este último precepto legal para parafrasear una de sus disposiciones: "Nada de lo dispuesto se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones que, en el momento de cometerse, fueron delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional".

De esta forma, ha razonado que el principio de "no retroactividad" de normas penales desfavorables "tampoco puede dejar en impunidad los crímenes internacionales" y que, en consecuencia, la Ley de Amnistía "nunca ha permitido que los crímenes internacionales quedaran impunes, fuera quien fuera el responsable".

Es más, ha aludido a que la propia Constitución Española establece, en sus artículos 10.2 y 96, la "obligatoriedad" de que los tribunales españoles apliquen las normas internacionales suscritas por España, que son todas las anteriores.

"ES CONOCIDO EL APOYO AL PP DE LA MAYORÍA DE LA CARRERA JUDICIAL"

A continuación, ha cargado contra al PP al decir que es "conocido" que "tiene el apoyo de la mayoría de la carera judicial" y que solo esa "oscilación a la derecha postfranquista de la judicatura permite explicar que España sea el único país de occidente que ha permitido la impunidad de los crímenes cometidos por la dictadura".

"Esta situación refleja un problema político, no jurídico. El marco jurídico es muy claro. Permitir la impunidad del franquismo es una opción política de quienes pueden imponerlo, aunque se haya revestido con doctrina jurídica", ha lanzado el también secretario de Estado de Derechos Sociales.

No obstante, Santiago ha señalado que anular la Ley de Amnistía, como pide por ejemplo ERC, y que fue una "conquista de los demócratas" frente al "búnker franquista" sería "dar la razón a los negados a aplicar la ley internacional e interna".

NO HAN QUERIDO TERMINAR CON LA IMPUNIDAD "A PESAR DE LAS LEYES"

"No es que no hayan podido hacerlo por las leyes, es que no han querido hacerlo a pesar de las leyes", ha señalado para insistir que de cara "acabar con la impunidad", se ha acordado esta enmienda para que indique "expresamente lo que cualquier estudiante de derecho internacional conoce: imprescriptibles y no amnistiables".

Finalmente, ha remarcado que corresponde a la "fuerzas políticas democráticas y respetuosas con el Estado de Derecho levantar los supuestos obstáculos que han encontrado los jueces para acabar con la impunidad del franquismo".