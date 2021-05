UP critica el "linchamiento mediático permanente": "No entienden nuestra fuerza y que somos leales a convicciones"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

La 'número dos' de Unidas Podemos (UP) a la Asamblea de Madrid, Isa Serra, ha criticado esta tarde, en el mitin de cierre de campaña que están celebrando en Vicálvaro, el "linchamiento mediático permanente" que reciben y apunta que muchos medios "no entienden su fuerza y que sean leales a sus convicciones".

Serra ha calificado de "preciosa y emocionante" esta campaña electoral, pero que han visto "cómo la ultraderecha ha ido a provocar a barrios populares como Vallecas, donde le han respondido con antifascismo".

"Han criminalizado la infancia como hacían los nazis con los judíos. Hemos sufrido un linchamiento mediático permanente. También amenazas que no se pueden tolerar en democracia, con una candidata de la ultraderecha jactándose del miedo de una víctima por las amenazas. Hemos constatado que no se puede ser demócrata sin ser antifascista", ha señalado.

La también portavoz nacional de Podemos cree que la Comunidad de Madrid necesita "valentía para decirles no y revertir las políticas y demostrar que las cosas se pueden hacer de otra manera, para que la palabra valga, para que haya un Gobierno de izquierdas que cumpla con los derechos de los trabajadores, de las mayorías, y que luche por un Madrid digno".

"Todos esos que nos atacan desde el poder mediático y económico no entienden la fuerza que tenemos, que seguimos leales a las convicciones. Y no entienden que Pablo Iglesias haya dado este paso para ganar. No entienden nada porque no saben que lo que nos mueve a estar aquí con tanto fuerza es la convicción de que sí se puede", ha terminado.

Por otro lado, la 'número tres' de la lista de Unidas Podemos a la Asamblea, Vanessa Lillo, ha criticado que por primera vez la Comunidad de Madrid haya privatizado la señal televisiva del acto institucional de Día de la Comunidad de Madrid "para hacer un acto propagandístico". "Esta derecha solo quiere estar en instituciones para tratarlas como sus cortijos, solo quieren repartírselos. Mercadean con nuestras vidas y mercantilizan con nuestros derechos", critica.

Lillo también se ha referido a la diputada del PP Beatriz Fanjul, en referencia a Ayuso, que "más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer". Le ha agradecido estas palabras y también las palabras de Yolanda Fuentes, la directora general de Salud Pública que dimitió al negarse a firmar el informe para solicitar al Ministerio de Sanidad el paso a la fase 1 de la desescalada, y que ahora pide que se vote a favor de la Sanidad Pública.

AGUSTÍN MORENO: "HAY QUE DEROGAR LA REFORMA LABORAL CANALLA"

Por otro lado, el también candidato Agustín Moreno ha indicado que en segregación educativo Madrid "está a la cola de Europa, una Europa donde la educación pública es un 80 o 90 por ciento". "Hemos dicho que necesitamos ganar estas elecciones, demostrar en este país que Madrid es progresista. Los trabajadores necesitan recuperar derechos y hay que derogar una reforma laboral canalla y se hay que ir a la calle lo haremos", ha avisado.

Moreno ha avisado que con las pensiones la derecha "quiere abrir la oportunidad de negocio a los fondos privados". "Es otra batalla, lanzamos un mensaje a la banca, que no le podemos consentir que lo conviertan en un negocio. Hay que votar en defensa propia, porque no votar pude ser peligroso", ha manifestado.

Por otro lado, el candidato Jesús Santos ha centrado su discurso en el alcalde de Madrid, José Luis Martínez- Almeida, que en un mitin acusó a Podemos de querer romper la sociedad madrileño. "Yo me pregunté, ¿este personaje de qué va?. Nunca ha pisado un barrio. Sus abuelos fueron abogados del Estado y se sacó una carrera en una universidad privada tras un colegio del Opus. Ha tenido mejor vida que la mayoría de vosotros", ha indicado.

El también coordinador regional de Podemos le ha espetado que "lo que rompe Madrid es la desigualdad porque llevan años robando y otorgando negocios a sus amigos". "Lo que rompe Madrid es estar trabajando toda la semana, llamar al médico y que te den cita para dentro de 8 meses. Le diría a José Luis que si no lo sabe, que me llame, que yo se lo explico. O mejor, que venga y se lo enseñamos", le ha retado.

"Por los jóvenes, por nuestra dignidad, por los mayores que murieron en las residencias, a votar, que sí se puede. Madrid será la tumba del fascismo", ha concluido Jesús Santos.

"EL PRÓXIMO DESAHUCIO QUE SEA EN LA ZARZUELA"

Una de las personas más aplaudidas en este mitin ha sido la también candidata Alejandra Jacinto, exabogada de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que ha sido arropada por la plataforma antidesahucios de Vicálvaro al grito de 'Olga se queda', "El próximo desahucio que sea en la zarzuela" y "en barrio obrero, ningún desahucio".

"Gracias a las políticas del Partido Popular me han colocado en el lado bueno de la Historia, que es en el que estoy. Estoy aquí porque les hicimos su trabajo, que es redactar una Ley de Vivienda, que llevamos a la Asamblea y que el PP y Ciudadanos la arrojaron a la basura sin tan siquiera estudiarla", ha manifestado.

Por último, el candidato Serigne Mbaye ha señalado que frente a las "burlas" recibidas y las críticas "llamando mantenidos" a los más desfavorecidos, a la extrema derecha "les han sacado de sus casillas con sus insultos y amenazas".

"Ahora tenemos que demostrar que este Madrid es la tumba del racismo. Es un Madrid que abraza, Madrid es diverso. El 4 de mayo erradicaremos el racismo, el fascismo, el sexismo y la homofobia. Protegeremos los servicios públicos y mejoraremos la seguridad y educación para todos. Somos la clase obrera. Que viva la lucha de la clase obrera", ha añadido.