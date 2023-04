UP, ERC, Bildu y Más País critican la visita del rey emérito a España y ven que "no es digno de recibir honores"

El PSOE evita pronunciarse alegando que se trata de un viaje "privado" y CS recuerda que ya no forma parte de la Casa Real

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

Portavoces de Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, PNV, Más País y BNG en el Congreso han afeado este martes la visita del rey emérito, Juan Carlos I, a España, subrayando que el viaje es una muestra de la "impunidad" que rodea al monarca, del que dicen que "no es digno de recibir honores".

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, ve "desafortunado" el viaje de Juan Carlos I, que llegará el miércoles a la localidad gallega de Sanxenxo, e insiste en que el emérito "no ha dado explicaciones" sobre su presunta implicación en supuestos casos de cobro de comisiones.

En la misma línea se ha expresado en rueda de prensa el coportavoz de Podemos Javier Sánchez Serna, que es secretario en la Mesa del Congreso. Ha resaltado que Juan Carlos I "nunca respondió por sus fechorías" por lo que ve la visita como una "indecencia" y un "descrédito". A su juicio, "debería estar dando explicaciones y no paseándose en regatas".

Requerido por su opinión, el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, ha subrayado que la visita "demuestra la impunidad" de España porque "todo el mundo sabe que (Juan Carlos I) fomentó corruptela en los últimos 40 años y pensaba que parte de este país era suyo".

Por su parte, la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha censurado los "shows mediáticos" que provocan las visitas del rey emérito, del que ha dicho que, a pesar de que se le conozca así, "se olvida que sigue siendo rey". Por ello, ha reclamado al Gobierno la revocación del título al monarca por "higiene democrática".

Mientras, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, considera que el hecho de que Don Juan Carlos venga a participar en una regata es "un añadido más a todas las frivolidades" de las que el emérito "ha dado muestra". Asimismo, ha deslizado su impresión de que la Casa Real quiere que estas visitas "se vuelvan algo habitual".

DISCULPARSE Y FACILITAR LAS INVESTIGACIONES

El líder de Más País, Íñigo Errejón, cree que Juan Carlos "no es digno de recibir honores" y opina que "debe una disculpa" a los españoles y la "responsabilidad cívica mínima de facilitar la actuación de la Justicia" en lugar de "escudarse tras privilegios medievales".

Así las cosas, ha abogado por "una reforma profunda" que evite que "estos comportamientos vergonzosos", en referencia al "lucro personal", no se repitan en jefes del Estado futuros.

Por último, el portavoz del BNG, Néstor Rego, ha indicado que Juan Carlos I "está huido de la Justicia" por lo que ha hecho hincapié en que la visita de este "delincuente" es "indecente" que "redunda en un mayor desprestigio" de la institución monárquica.

El portavoz también ha arremetido contra el Gobierno por "colaborar favoreciendo y estableciendo los dispositivos de seguridad habituales" en estos casos. "En vez de perseguir a un delincuente como Juan Carlos, lo que hace es protegerlo con dinero público, lo que no dice nada bueno de este Gobierno, que se proclama como el más progresista", ha zanjado.

LIBRE Y PRIVADO

Cuestionado por una valoración sobre el viaje del rey y ante las críticas al Gobierno por no evitarlo, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha rehusado pronunciarse, justificando que se trata de un "viaje privado" del exmonarca.

De su lado, el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha recalcado que Juan Carlos I "no forma parte ya de la Casa Real y no ejerce funciones públicas ni de Estado". Por lo tanto, al ser "un hombre libre" que "no tiene restringidos sus movimientos por orden judicial", Bal ha descartado "opinar" sobre sus viajes o el lugar donde fija su domicilio.