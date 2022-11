UP reclama a la Casa Árabe que no retransmita en su recinto el Mundial de Qatar, país que vulnera los derechos humanos

"Nos gusta el fútbol, pero nos gustan más los derechos humanos", ha lanzado el diputado Antón Gómez Reino

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

Unidas Podemos ha reclamado a la dirección de la Casa Árabe que no se use el recinto para retransmitir los partidos del Mundial de fútbol que se celebra en Qatar, para así no dar cobertura a un evento celebrado en un país donde se vulneran libertades y derechos básicos.

Así lo ha trasladado el diputado del grupo confederal, Antón Gómez Reino, en una misiva dirigida a la directora general del centro, Irene Lozano, para expresar la "disconformidad" con la decisión de retransmitir los partidos de este torneo mediante el Espacio Pantalla Árabe.

"Nos gusta el fútbol, pero nos gustan más los derechos humanos", ha lanzado Gómez Reino para incidir en los "miles de casos" de abusos laborales, incluso el fallecimiento de trabajadores, durante la construcción de las infraestructuras en el país catarí como han denunciado las ONG Amnistía Internacional e Human Rights.

De esta forma, el parlamentario del grupo confederal entiende que la Casa Árabe no debe albergar "ninguna actividad que sirva para dar cobertura a esta Copa del Mundo, pues con ello se legitiman prácticas que vulneran los Derechos Humanos desarrolladas y amparadas por el Estado de Qatar".

Concretamente, Gómez Reino ha denunciado que en este país persisten la falta de derechos y libertades civiles, que las "mujeres son sometidas a prácticas discriminatorias" y "se persigue la homosexualidad con penas de cárcel".

"Las anunciadas reformas legales emprendidas por Qatar de cara a la celebración de la Copa del Mundo (de fútbol) no han supuesto ningún avance sustancial, ni han mejorado la situación de estos trabajadores", ha argumentado en su misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press.

También ha enfatizado que son "múltiples las voces a nivel mundial que se han pronunciado en contra de la celebración" del evento deportivo, incluso gobiernos locales como Francia y España que no instalarán pantallas ni habilitarán zonas para los aficionados, en protesta por esta situación.