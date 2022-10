UP reclama en el Congreso la subida del SMI en 1.100€ en 2023 y emplaza a la patronal a subir salarios

También pide al Ejecutivo proteger a las familias vulnerables ante el alza de hipotecas con medidas que garanticen que no perderán su casa

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

Unidas Podemos reclama en el Congreso la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.100 euros a partir del 1 de enero de 2023, cumpliendo con ello el compromiso de alcanzar el 60% de la retribución media, así como impulsar también un acuerdo entre sindicatos y empresarios para elevar los sueldos de los trabajadores ante el alza de la inflación.

También demanda que se articule un mecanismo de protección de los deudores hipotecarios más vulnerables ante la subida de tipos de interés, debido a la posibilidad de que el incremento de las cuotas lleguen a superar el 40% de los ingresos netos de los hogares. De esta forma, apuestan tanto por ayudas económicas como por actuaciones de las instituciones públicas orientadas a garantizar que "en ningún caso habrá pérdida de vivienda".

Así lo ha explicado en rueda de prensa en la Cámara Baja el portavoz adjunto del grupo confederal y dirigente de IU, Enrique Santiago, tras registrar una proposición de ley este viernes para su debate en Pleno, con una serie de propuestas de cara a paliar los efectos del alza de los precios.

La formación impulsa esta iniciativa para evitar el deterioro de las condiciones económicas de las familias por la inflación y en apoyo a las movilizaciones convocadas por los sindicatos CCOO y UGT para agilizar la negociación colectiva de cara a lograr "salarios aceptables" para la clase trabajadora.

En la exposición de motivos de la PNL, lamenta que la subida de precios no esté siendo acompañada por una subida de salarios y critica que la patronal "no muestre voluntad alguna" de lograr un pacto para que los sueldos no pierdan capacidad adquisitiva.

Y es que Santiago ha ahondado que el gasto de los hogares en bienes de primera necesidad ha subido un 18,3% respecto a 2021 y que las cuotas hipotecarias pueden elevarse un 37%.

De esta forma, el portavoz parlamentario de IU ha defendido que el Ejecutivo está haciendo su trabajo al revalorizar las pensiones, subir el SMI, incrementar el salario de los empleados públicos y revertir "recortes" en prestaciones por desempleo que aplicó el Gobierno del PP, animando al Gobierno en ahondar en esa línea ya impulsada en las futuras cuentas públicas.

RECHAZA HABLAR DE PACTOS DE RENTAS

Por tanto, Santiago ha dicho que es el turno de la patronal haga el suyo, máxime tras tener las grandes empresas "beneficios exorbitantes" durante esta crisis, que debe dejar de devaluar salarios porque sin mejora de suelto habrá "conflicto".

Es más, ha rechazado hablar de pacto de rentas porque eso parecería derivar las responsabilidades de la patronal en cuanto al aumento de remuneraciones a la administración pública.

Finalmente, la proposición no de ley de Unidas Podemos emplaza también a los agentes sociales a suscribir un acuerdo para el empleo y la negociación colectiva "verde", que incorpore medidas alineadas con la transición ecológica, eficiencia energética y movilidad sostenible.