UP recrimina a PSOE electoralismo y falta de diálogo y pide revertir el plan de avales, pero asume que está en minoría

En Comú critican que el plan de Sánchez tira recursos "a la basura" y que su socio actúe "a golpe de titular" sin concertar medidas

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha reclamado al PSOE que rectifique en su "error" de lanzar una línea de avales a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), para garantizar el 20% de la hipoteca en primera vivienda, pero asume que está en minoría en el Ejecutivo y solo pueden ejercer crítica a este plan anunciado por el presidente, Pedro Sánchez.

Por su parte, la dirigente de En Comú Podem en el Congreso, Aina Vidal, ha arremetido contra los socialistas al acusarles de hacer electoralismo aprovechando la campaña a los comicios del 28M y de actuar a "golpe de titular", en vez de dialogar y concertar propuestas con sus socios, máxime cuando en este caso se trata de una medida que supone tirar dinero público "a la basura".

Al respecto, Echenique ha subrayado que el espacio confederal "no tiene la fuerza suficiente" para frenar la aprobación de esta iniciativa, algo que se prevé este martes en el Consejo de Ministros, como pasó en casos anteriores con el envío de tanques a Ucrania o la fusión bancaria de CaixaBank.

En consecuencia, como ha desgranado en rueda de prensa, a los ministros de Unidas Podemos lo que pueden hacer es criticar esa línea de avales, desde el convencimiento de que el camino en materia de vivienda no es "hinchar el endeudamiento" ni aplicar recetas que generan "burbuja inmobiliaria".

Por otro lado, ha insistido en que los socialistas cometerán una equivocación si avanza en una medida que ha propuesto el PP y la presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín, y opta por sacarla "con la derecha".

También ha dicho que desconoce la fórmula legislativa que adoptará el Gobierno para sacar adelante esta vía de avales, dado si opta por un decreto no será necesario que recale en el Congreso. No obstante y si llega a la Cámara Baja, el portavoz de Unidas Podemos ha subrayado que no comparten esta propuesta que ha "fracasado" cuando se aplicó, por ejemplo, en Reino Unido.

LA PROPUESTA ES MALA Y EL PSOE CRITICÓ UN PLAN SIMILAR DEL PP

Además y mediante las redes sociales, Echenique ha contrapuesto un mensaje que difundió el PSOE en su cuenta oficial de Twitter el pasado 18 de abril, en el que criticaba al PP bajo la etiqueta 'tramPPoso' después de que los populares propusieran avalar con un 15% el acceso a vivienda de jóvenes con renta mínima.

Durante su comparecencia y cuestionado sobre a qué achaca que el PSOE opte por esta línea de avales y si ve electoralismo en ella, ha respondido que la respuesta corresponde a su socio de coalición pero que es "evidente" a quien "favorece", en referencia a las entidades financieras.

Por tanto, ha reflexionado que si una medida es positiva aunque se plantee por electoralismo tiene una buena acogida, pero cuando es "mala" no puede ser bien recibida esa propuesta, se lance por el motivo que sea.

AINA VIDAL: EL PSOE NO VEÍA BIEN REGULAR EL ALQUILER

Mientras, el portavoz de En Comú Podem en el Congreso ha enfatizado que en materia de viviendas se quiere más medidas eficaces y no esta línea de avales, pues una visión empírica revela que allí donde se ha aplicado ha subido el precio de los pisos y engordado las "arcas" de los constructores y grandes propietarios.

Durante su comparecencia en el Congreso, Vidal ha afeado al PSOE que "la gente sabe" que se ha tardado en aprobar la Ley de Vivienda, porque el PSOE no veía bien regular y limitar el precio del alquiler.

Por tanto, ha aseverado que los socialistas está aprovechando la campaña electoral para tratar de ocultar su posición a lo largo de la legislatura, para exigirle a su socio que quedan varios meses de mandato, y se deben debatir normas con "consenso".

"Nosotros no tenemos problema en sentarnos, pero creo que sería bueno que lo hiciéramos en una mesa y no a través de titulares en los medios de comunicación (...) Es una mala costumbre del PSOE en materia que son sensibles (...) Menos titulares y más sentarse en la mesa", lanzado Vidal.

ECHENIQUE RECLAMA A SÁNCHEZ ELEVAR LA FISCALIDAD A LOS BANCOS

Por otro lado, algunos sectores del espacio confederal recalcan que la Ley de Vivienda no corre peligro, dado que resta el trámite del Senado, y no se prevén movimientos de aliados parlamentarios, aunque afean al PSOE que con su propuesta de avales tampoco lo pone fácil porque varios socios rechazan este planteamiento.

Mientras, Echenique ha contrapuesto que propusieron al PSOE topar la subida de las hipotecas variables ante la subida de los tipos de interés a un diferencial del 0,1% para créditos por debajo de los 300.000 euros.

En esta línea, la dirigente de En Comú Podem ha demandado a los socialistas que salgan de la "parálisis", impulsar la construcción de viviendas públicas y el alquiler social, hacer gratuito el cambio de hipotecas variables a fijo y pactar precios básicos en la cesta de la compra ante la tendencia inflacionista, medidas que deben aplicarse de forma rápida y que sería razonable debatir en el seno de la coalición.

Por último, Echenique ha insistido en la necesidad que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, plantee a la presidenta del Banco Santander que ante los beneficios que registra la banca es necesario que se "aprieten un poco más" el cinturón.

De esta forma, ha insistido en la demanda de Podemos para duplicar el impuesto extraordinario a la banca que el Gobierno estableció a finales de 2022, de cara a pasar del 4,8% al 9,6%.