UP ve "mala señal" que el TC admita el recurso del PP: Hay intención de "proseguir con el golpe a la democracia"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Podemos ha calificado de "muy mala señal" la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional (TC) del recurso del PP para paralizar la reforma que se tramita en las Cortes Generales para desbloquear su renovación, dado que "todo indica que el ala derecha" del organismo "tiene intención de proseguir con su golpe a la democracia parlamentaria".

Así lo han indicado fuentes de la formación morada tras conocer que, además de evaluar el recurso contra las dos enmiendas que modifica el sistema de elección, rechaza también las recusaciones de Unidas Podemos y PSOE contra dos magistrados: el presidente del tribunal de garantías, Pedro González-Trevijano, y el magistrado Antonio Narváez.

Una decisión que, según fuentes jurídicas, se han adoptado por seis votos (los de la mayoría conservadora) frente a cinco (los de la minoría progresista).

Desde Podemos han recalcado que si finalmente un TC "constitucionalmente caducado" se atreve "por primera vez en 40 años" de democracia se atreve a intervenir en el "proceso de producción de leyes del legislativo, se "estaría cruzando una línea roja de gravísimas consecuencias".

Esta mañana la coportavoz de Podemos, Alejandra Jacinto, ha demandado al Constitucional que no actúe de forma "antidemocrática" y finalmente no suspenda cautelarmente la reforma. No obstante, ha desgranado que si finalmente resuelve en ese sentido, las Cortes Generales tienen argumentos jurídicos suficientes para no atender esa paralización.

También ha denunciado que este conflicto revela un "golpe blando" a la democracia que podría perpetrar el "aparato de la derecha judicial". Jacinto ha desgranado que se trata de una vulneración de la separación de poderes y cruzar una "línea roja" que amenazaría las bases del sistema democrático.

"ES DE UNA GRAVEDAD INUSITADA"

En la misma línea se ha pronunciado el secretario general del PCE, Enrique Santiago, que ha censurado que los dos magistrados del TC hayan podido votar su propia recusación, un hecho que ha valorado de "absolutamente inédito" en la democracia española.

Según ha explicado en una entrevista este lunes en Radio Euskadi, recogida por Europa Press, tras conocer que el TC ha admitido el recurso del PP, este hecho "no está previsto en el orden español sino que está previsto lo contrario, abstenerse".

Asimismo, ha insistido en que tampoco cabe un "recurso de amparo" en esta materia como el que ha interpuesto el PP porque este tipo de recurso es "para proteger un derecho fundamental".

"Es decir, el PP para proteger su supuesto derecho fundamental vulnerado de la participación política de sus ciento y pico diputados, sumando toda la derecha, pide al TC que suspenda el derecho de participación política de la mayoría parlamentaria. No tiene ni pies ni cabeza", ha reclamado.

En otro punto, aunque no ha querido pronuciarse sobre si cree que el órgano de garantías impedirá que el Senado vote el sistema de elección del propio TC, sí ha recalcado que espera que "no se le ocurra vulnerar el artículo 66 de la Constitución" que establece la inviolabilidad de las Cortes Generales. "Solo Tejero impidió el funcionamiento del Congreso", ha apostillado.

Por su parte, el portavoz de los comuns y diputado en el Congreso Joan Mena ha asegurado en un mensaje en la red social Twitter, que es un "mal día para ser demócrata" y que el presidente del TC, es como "Juan Palomo. Yo me lo guiso y yo me lo como", en referencia al rechazo de la recusación interpuesta por UP y PSOE.

También el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, se ha expresado en la misma línea y ha reclamado que es un "fatídico día" para los demócratas.

A su juicio, el "golpe" del Tribunal Constitucional "contra el pueblo avanza" y la separación de poderes "retrocede", ha publicado en Twitter.