UP vuelve a criticar al PSOE y esta vez por mantener la exclusión de los perros de caza de la Ley de Bienestar Animal

Fracasa una reunión para intentar desbloquear la norma en el Congreso tras pedir los morados la retirada de esta enmienda socialista

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

Unidas Podemos y PSOE han sumado un nuevo desencuentro esta tarde respecto a la Ley de Bienestar Animal, durante una reunión de ambos grupos en el Congreso para tratar de desbloquear la tramitación de la normativa y que ha fracasado.

Según fuentes del grupo confederal, en el encuentro se ha saldado sin acuerdo al constatar que el PSOE "persiste en su apuesta", vía enmienda al texto, de dejar fuera a los perros de caza del proyecto legislativo, algo que es "inasumible" tanto para Unidas Podemos como para, tal y como argumentan, el resto de grupos que componen la mayoría progresista.

El socio minoritario de la coalición, que ha demandado en diversas ocasiones al PSOE que desista de esta enmienda, la ley tiene como objetivo principal "acabar con la impunidad ante el maltrato animal", lo que implica a todos los perros con independencia de a qué actividad se dedique.

"Excluirlos de la norma supondría dejarlos desprotegidos frente a los maltratadores de animales", han enfatizado desde Unidas Podemos, que vuelven a afear al PSOE que con su postura mantienen el bloqueo sobre una ley que salió del Consejo de Ministros el pasado agosto.

ACUSACIÓN DE PODEMOS AL PSOE: BLOQUEA SUS LEYES POR CÁLCULO ELECTORAL

Esta mañana el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ya elevó el tono ante el PSOE al apreciar "señales preocupantes" de que el PSOE está inmerso en "cálculos electorales" tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año que viene, a tenor del "bloqueo" de iniciativas legislativas impulsadas por el espacio confederal

Asimismo, aludía a los ejemplos "prominentes" que suponen la situación de la Ley Trans, al mantener vivas enmiendas que pueden recortar el alcance de la norma y la de Familias, que no ha sido aprobada hoy como estaba previsto y con críticas al PSOE de retrasarla con argumentos "incomprensibles".

Y es que también ha habido roces con la Ley de Trata (aprobada hoy en el Consejo de Ministros), la Ley de Vivienda y la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida por sus detractores como Ley Mordaza, entre otras materias. A su vez, el acuerdo de buenas prácticas para proteger a familias vulnerables ante subida de las hipotecas, acordado por Economía y entidades financieras, fue tildado de insuficiente y de hecho causó malestar en el espacio confederal.

También ha suscitado rechazo la propuesta del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, dirigido por el socialista José Luis Escrivá, de proponer un aumento hasta los 30 años del cómputo de pensiones, calificado como "recorte" en el acceso a la jubilación desde el socio minoritario.

Desde la formación morada han asegurado que van a seguir dando las batallas políticas para lograr sacar adelante estos proyectos y muestran perplejidad ante la táctica de Moncloa al frenar estas normativas.

Incluso recalcan que es normal que las controversias en determinados aspectos salgan a la esfera pública y generen debates "broncos", pero perciben una dinámica diferente en el tramo final de legislatura. Eso sí, han reafirmado que el Gobierno de coalición es una conquista de Unidas Podemos, que no van a dejar el Ejecutivo y que su compromiso es completar la legislatura.

PSOE RESPONDE A UP: "NO BUSQUE FANTASMA DONDE NO LOS HAY"

La réplica ha venido por parte del portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, quien ha pedido a su socio en el Gobierno de coalición que "no busque fantasmas donde no los hay" y ha negado que los socialistas estén actuando "con cálculo electoral" para bloquear leyes de los ministerios de Unidas Podemos.

"Me gustaría que no lleváramos cada cosa el extremo, desde el 'conmigo o contra mí'", ha pedido el dirigente socialista, quien ha replicado a Echenique que si fuera por "cálculos políticos" lo "mejor sería" que esas leyes "salieran adelante ya".