UPA garantiza el abastecimiento, pero advierte de la situación crítica del sector por el alza de los costes

Llama a regular el comercio alimentario, del que gran parte está en manos de los fondos de inversión, y evitar las especulaciones

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha garantizado "por el momento" el abastecimiento de alimentos en España, al tiempo que ha advertido de los incrementos de precios "sin precedentes" de insumos como energía, carburante, fertilizantes o piensos que está llevando al límite y ahogando a las explotaciones agrarias en España.

"Nos encontramos ante la 'tormenta perfecta' en el campo con el aumento de los costes de producción que utilizamos que no tiene precedente, porque no encontramos razones que justifiquen dicha subida", ha señalado el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, en rueda de prensa.

Ramos ha mostrado la "preocupación" del sector primario porque cree que "la soberanía alimentaria de la UE está en juego por el tema de la globalización". "Hay muchísima especulación y el tiempo es propicio para los especuladores, y ante esta situación de aumento si precedentes de costes se tienen que establecer normas. Hay que hacer un llamamiento a todos los Gobiernos, porque el comercio alimentario tiene que tener una regulación mínima y no se puede dejar en manos de los fondos de inversión", ha recalcado.

"Los fondos de inversión están acaparando todo tipo de producciones y nos preocupa que cuando no les interesen un producto lo dejen de hacer. Vemos como en ciertos sectores cada día entran más fondos de inversión para extrujarlos al máximo con modelos de súper intensivo o de macrogranjas", ha denunciado Ramos.

De esta forma, el secretario general de UPA ha denunciado la "especulación" y los "márgenes súper abusivos" que se están dando en determinados productos frescos como las frutas y verduras. "Productos que salen terminados de la explotación o de la cooperativa se multiplica por cinco o 10 el precio que paga el consumidor", ha recalcado, recordando que agricultores y ganaderos no están cobrando más este año por estos productos y criticando a la industria, que no está repercutiendo las subidas de la distribución a agricultores y ganaderos.

"No queremos ni pretendemos generar ningún tipo de alarma, pero sí mostrar nuestra preocupación por el incremento de los costes porque no sabemos que puede pasar en el futuro. Es el momento de actuar y pedimos a los Gobiernos que tomen medidas y trasladen confianza y garantías a los ciudadanos de que no habrá ningún problema de debastecimiento", ha subrayado Ramos.

De esta forma, la organización agraria ha reclamado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que adopte pronto medidas para paliar esta grave situación. "El Gobierno tiene que reunirse con los fabricantes de fertilizantes para que tengan un precio razonable y para que podamos garantizar la producción de alimentos", ha explicado.

Sin embargo, ha avanzado la posibilidad de que se pueda dar un problema de suministro de insumos a las explotaciones. "Hay voces que dicen que puede haber falta de ciertos insumos, principalmente los fertilizantes. Necesitaríamos que alguien dijera claramente que no será así, porque son necesarios, sobre todo los nitrogenados", ha solicitado.

Por otro lado, el secretario general de UPA ha hecho un llamamiento a Asaja y Coag para "hacer un frente común" entre las organizaciones agrarias para exigir una solución a la subida de los costes. Además, también solicitarán una reunión con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, para abordar este tema.

Ramos ha apelado a la necesidad de que parte de los fondos de recuperación europeos vayan al sector primario. "Se pueden dedicar fondos para garantizar que podemos mantener un abastecimiento de alimentos a niveles normales. Es una oportunidad, porque el sector ganadero necesita ayudas ya.

LA FACTURA ELÉCTRICA SE HA DISPARADO UN 85%

Por su parte, Javier Alejandre, miembro del gabinete técnico de UPA, ha señalado el fuerte incremento que está teniendo el sector en determinados insumos como la energía, fertilizantes, plásticos o piensos, que están ahogando a las explotaciones agrarias.

"Nunca jamás se había producido la confluencia de tantos factores como ahora", ha señalado sobre la 'tormenta perfecta' que está dándose actualmente en el campo español.

Así, ha explicado que en el informe que ha realizado la organización agraria se estima que los piensos se habrían incrementado hasta septiembre entre un 18% o un 20%, mientras que los fertilizantes han llegado a tener incrementos de hasta el 80% en el caso de los nitrogenados.

"Es una situación que no está controlada y hay que hacer un llamamiento para tomar medidas eficaces para asegurar la producción de fertilizantes a precios razonables", ha recalcado.

Respecto a la factura eléctrica, ésta se ha elevado en el sector agrario hasta un 85%, mientras que el gasóleo se ha incrementado un 45% en esta campaña, mientras que los plásticos también están sufriendo importantes crecimientos de hasta el 85% en determinados productos y empieza a haber problemas de suministro en el caso de las tuberías para el riego. "Todo esto conforma la 'tormenta perfecta' que se está trasladando a las explotaciones", ha indicado.