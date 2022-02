UPL celebra "los mejores resultados de la historia" de la formación a los que aspiraban

LEÓN, 13 (EUROPA PRESS)

El candidato a la Presidencia de la Junta por Unión del Pueblo Leonés (UPL), Luis Mariano Santos, ha celebrado "los mejores resultados de la historia" de la formación, a los que ha asegurado que aspiraban en el inicio de la campaña.

Así se ha referido este domingo en el Hotel Infantas de León, desde donde han seguido la noche electoral, tras asegurarse que UPL tendrá tres procuradores en las Cortes.

Santos ha destacado que le causa "mucha satisfacción" haber ganado en pequeños ayuntamientos, pero también en otros grandes como sucede en el de León.

Además, ha reiterado que eso habla de la medida de la responsabilidad que les han dado los leoneses y ha puesto de manifiesto que "entre todos" han hecho un partido "más fuerte" y que el apoyo de los leoneses "sea masivo".

Asimismo, ha incidido en quienes durante la campaña les han "atacado con bastante saña y mala intención" y les ha avisado de que "los ciudadanos les han mandado un mensaje de que no están a gusto en este marco territorial, que no lo olviden".

Santos ha reconocido que no es el panorama que nos hubiese gustado porque no querían "mayorías absolutas" y parece que la habrá "con la derecha y la extremaderecha, lo que no será semilla del cambio de políticas en Castilla y León".

SIN CONTACTO CON VOX

Sobre posibles pactos ha reiterado que con VOX no quieren "tener contacto político", ha apuntado que están "muy separados ideológicamente hablando" y ha aclarado que no traicionarán ningún voto. "Escucharemos a todo el mundo, pero somos lo que somos y queremos lo que queremos", ha añadido.

Si bien, se ha mostrado preocupado porque no habrá grupo propio y serán el partido más votado del grupo mixto con nueve procuradores, por lo que intentarán trabajar "de otra forma para" que se "oiga" la voz de la UPL.

En este sentido, ha celebrado que tras dos legislaturas esté "tan bien acompañado en las Cortes" y ha incidido en que "El Bierzo tendrá la voz de un berciano libre sin esperar lo que digan Alfonso Fernández Mañueco o Luis Tudanca".

Optimista con el aumento de votos en esta comarca, ha destacado la necesidad de hacer ver a los bercianos que son un partido "mucho más cercano".

Luis Mariano Santos ha hecho extensivas estas palabras a los "compañeros" de Zamora y Salamanca que han hecho "un trabajo encomiable" y ha asegurado que crecen allí, "de forma pausada, pero sin parar" para que sean un partido referencia.