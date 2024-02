UPN apoyará la creación en el Senado de una comisión de investigación sobre el 'caso Koldo'

El PSN dice que "lo que ha hecho o no" Koldo García "lo decidirá un juez, pero no lo ha hecho en Navarra ni para Navarra"

PAMPLONA, 26 (EUROPA PRESS)

El portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza, ha anunciado este lunes que su partido apoyará la creación en el Senado de una comisión de investigación sobre el 'caso Koldo', y ha añadido que van a pedir que en dicha comisión se incluya "todo aquello que tiene que ver con lo que ocurrió con las mascarillas en Navarra".

En declaraciones a los medios de comunicación, Esparza ha señalado que "en Navarra no se pudo celebrar una comisión de investigación -sobre la compra de mascarillas durante la pandemia- porque el 'pentapartito' se opuso". "Ahora queremos que en el Senado se incorpore también este asunto para que se valore", ha dicho, para señalar que han pedido información al Gobierno de Navarra "sobre si ha habido relación o no con lo que está ocurriendo" en el 'caso Koldo'.

Por su parte, el socialista Ramón Alzórriz ha manifestado que "nos preocupa la corrupción" y que "alguien se lucre de manera deshonesta". Sobre Koldo García, ha señalado que "era miembro del PSN y eso es lo que hay, no tenemos que decir que no lo conocíamos, pero lo que ha hecho o no lo decidirá un juez, pero no lo ha hecho en Navarra ni para Navarra". Según ha dicho, "los votantes del Partido Socialista, los votantes de izquierdas no toleran la corrupción, como sí parece que lo hacen los partidos de derechas porque ahí están los datos".

Ha recordado Alzórriz que "la Ejecutiva de mi partido le ha pedido al señor Ábalos un máximo de 24 horas para que abandone el Congreso de los Diputados, y la Justicia es la que tiene que investigar y caiga quien caiga habrá que resolver las cuestiones que están sobre la mesa". "En esos momentos -en la pandemia-, había muchos ciudadanos y ciudadanas que lo estaban pasando mal, donde había muchos profesionales que reclamaban medidas de protección, y los partidos estábamos metidos en ese intento por mejorar las condiciones de la ciudadanía en general y de los profesionales en particular", ha dicho, para señalar que se recibieron "miles de llamadas".

Según ha expuesto, "quienes decidían eran los técnicos, nosotros pasábamos toda la información a los técnicos y ellos, en base a las necesidades que había, en base al precio del producto, eran los que tenían la última palabra". Sobre el 'caso Koldo', ha comentado que "esa empresa no fue contratada por el Gobierno de Navarra ni tampoco la empresa del hermano de Ayuso".

Se ha preguntado "cuál es el problema en la contratación de las mascarillas". "¿Las comisiones sucias que se han llevado algunos previsiblemente o con presunción de inocencia? ¿O que llamen unas personas para ofrecer, eso también es delito? Ya dirán los jueces si las llamadas son delito o no. En este caso creo que no nos llamó para ofrecernos, o por lo menos a nosotros", ha expuesto, para indicar que "toda la información se irá sabiendo con total transparencia".

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha señalado que rechazan "cualquier tipo de corrupción" y ha añadido que "nos ceñimos a las manifestaciones que la propia presidenta de Navarra hizo la semana pasada diciendo que no le constan contratos con la Administración de Navarra".

Desde el PPN, Javier García ha señalado que "tenemos dudas" en relación al 'caso Koldo' y ha indicado que el exconcejal en Huarte "fue de la mano a Madrid" de Santos Cerdán -secretario de Organización del PSOE-, que "parece ser que le invitó a participar en la política activa en la sociedad madrileña dentro del Partido Socialista". En este caso, ha dicho, "Ábalos es la primera cabeza pero creemos que debe de haber muchas más" y se ha referido "al señor Santos Cerdán". "Queremos saber quién en Moncloa, quién en Palacio de Navarra, conocía los negocios de Koldo, conocía los negocios de Ábalos, por qué hay gobiernos del Partido Socialista y también ministros, que contrataron con la empresa a la cual hacen referencia las diferentes acusaciones", ha dicho.

La portavoz de Vox, Maite Nosti, ha manifestado, tras conocerse el 'caso Koldo', que "siempre hay políticos navarros que nos avergüenzan, hoy es Koldo García" y ha manifestado que "fue concejal del PSN en Huarte" y "en Navarra se puede decir que el PSN es una familia". "Dice Cerdán que el PSOE actúa sobre la corrupción cortando por lo sano, pero ya lo vimos en Andalucía", ha señalado, para advertir que seguirán "atentos".