UPN censura que Bildu "se burle de los pamploneses" al usar "las furgonetas municipales para exhibir mensajes políticos"

PAMPLONA, 19 (EUROPA PRESS)

El grupo municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona ha censurado este martes que EH Bildu "se burle de los pamploneses al seguir usando las furgonetas municipales para exhibir mensajes políticos". "Ahora, después de haber denunciado tres veces la colocación de diferentes carteles y revistas con llamadas a la paralización del TAV, apoyo a Palestina o animando a afiliarse a LAB, dan un paso más y se burlan de todos colocando sutilmente en los últimos días un pañuelo palestino en el salpicadero", ha señalado.

Los regionalistas han mostrado su "hartazgo" y han subrayado que "hemos denunciado prácticamente cada semana a EH Bildu por seguir permitiendo este uso partidista de un vehículo municipal". "Se están riendo de todos porque dijeron haber tomado medidas para que no ocurriera, pero cada vez son más frecuentes los mensajes. Demuestran, por tanto, que nos engañan y que están promoviendo este uso partidista del vehículo", han criticado.

Desde UPN han indicado que "el uso de las furgonetas municipales para exhibir mensajes políticos comenzó nada más llegar Asiron a la alcaldía con la presencia de carteles en contra del TAV y del genocidio palestino". "Un mes después se complementaron con un documento para afiliarse a LAB. Y hace unos días aparecía un ejemplar del 'fanzine Heil' en el que se veía un abrazo entre un nazi y un judío, así como un mensaje de 'No al genocidio'".

"EH Bildu ha entrado, una vez más, como un elefante en cacharrería, usando lo de todos para su beneficio y apartando a un lado lo que no les gusta, como por ejemplo no ceder a la asociación Pompaelo el Palacio de Condestable", ha afirmado la formación regionalista. Por estos motivos, ha vuelto a exigir a EH Bildu "que deje de reírse y de mofarse de los demás y que termine de una vez por todas con esto". "Es evidente que no solo lo permiten, sino que lo promueven", ha concluido.