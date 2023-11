UPN critica que "el coste del Gobierno de Chivite sigue creciendo y alcanza 11,5 millones de más en esta legislatura"

PAMPLONA, 28 (EUROPA PRESS)

UPN ha criticado este martes que "el Gobierno que preside María Chivite continúa aumentado el número de cargos y el gasto público que ello conlleva, que ascendería ya a 11,5 millones de euros de más en esta legislatura respecto a la anterior, en la que se dio un aumento de unos 27 millones de euros en este concepto".

Así lo han señalado los regionalistas en una nota, tras la publicación en el BON de la modificación de los estatutos de varios organismos autónomos que supone, según UPN, "la creación de 6 subdirecciones más, 6 jefaturas de servicio y otras 6 jefaturas de sección; en total, 18 nuevos cargos a sumar a los 38 de los distintos departamentos que ya habíamos detectado hasta ahora".

La formación regionalista ha añadido que "se da la circunstancia de que dicha publicación se produjo el pasado jueves por la tarde a través de un número extraordinario del BON, justo después de la sesión parlamentaria en la que UPN preguntó a la presidenta Chivite sobre el incremento de cargos". "En un nuevo ejercicio de opacidad y falta de transparencia, únicamente anunciaron a la opinión pública que se había aprobado la estructura de los departamentos y ocultaron de manera deliberada que se habían aprobado también los nuevos estatutos de cinco organismos autónomos", han criticado, afirmando que "además, el Gobierno mintió sobre el coste que suponía lo primero".

Según UPN, de estos nuevos cargos, cuatro subdirecciones y cuatro jefaturas de servicio corresponden al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea; dos subdirecciones, dos servicios y tres secciones al Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN); dos secciones a la Hacienda Foral de Navarra; y una sección a Euskarabidea.

"Si sumamos todos los nuevos cargos del Gobierno de Chivite que hemos conocido hasta ahora, estamos hablando de 56 nuevas jefaturas y cargos de libre designación o altos cargos con un coste de 2.866.000 euros para el bolsillo de los navarros en un año y de casi 11,5 millones en la legislatura, sin tener en cuenta las jefaturas de sección del SNS-O y las jefaturas de Negociado", han criticado desde UPN.

Los regionalistas han considerado "vergonzoso que se siga engordando la estructura del Gobierno". Además, han censurado que "los organismos autónomos dependientes del departamento de Salud hayan convertido en subdirecciones lo que antes eran servicios, como ocurre en el ISPLN, lo que implica que se pase de puestos a cubrir entre funcionarios por libre designación a que se conviertan en puestos absolutamente políticos para los que se puede nombrar a cualquier persona, aunque no sea funcionaria. Qué lejos han quedado los tiempos en los que Uxue Barkos prometió acabar con los nombramientos a dedo incluso para las jefaturas de Servicio. No sólo no han acabado con ello, sino que siguen aumentando la cuenta", han concluido.