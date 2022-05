UPN dice que "cada instante que el Gobierno pasa sin poner fin a homenajes a etarras es un mazazo a las víctimas"

PAMPLONA, 17 (EUROPA PRESS)

El senador de UPN, Alberto Catalán, ha manifestado que "cada instante que el Gobierno deja pasar sin poner fin a los homenajes a etarras es un mazazo a las víctimas", por lo que ha exigido al Ejecutivo central que "cumpla sus compromisos" y modifique "de una vez" la ley para prohibir estos homenajes.

El senador navarro considera que "es una vergüenza la falta de decisión del Gobierno" y ha afirmado que es "un comportamiento repugnante, desde el punto de vista ético y moral, que se siga sin adoptar decisiones y tomando el pelo".

Catalán ha interpelado al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, para que el Gobierno "informe de los plazos y contenidos de los cambios en la ley de reconocimiento y protección integral de las víctimas del terrorismo a las que se comprometió el ministro Marlaska en mayo de 2020 en el Senado ante la denuncia de UPN por los actos de apoyo al etarra que asesinó a Tomás Caballero".

El senador regionalista ha hecho un repaso de las ocasiones en las que el Ministerio "había manifestado su compromiso y las gestiones 'inminentes' en las que iba a proponer las modificaciones legislativas". "No nos debemos olvidar de que también el delegado del Gobierno en Navarra anunció el 12 de octubre del año pasado, en la Festividad de la Virgen del Pilar, que pronto vería la luz la reforma legislativa que impediría los homenajes. Los anuncios y compromisos de unos y de otros han sido incumplidos", ha criticado.

Según Catalán, "se debe poner fin, de manera inmediata, a través de las modificaciones legislativas pertinentes, a los actos de recibimiento, homenaje, apoyo y enaltecimiento de la figura y trayectoria de los terroristas de ETA". "Somos el único país democrático del mundo que lo hace. Modificaron el Código Penal para prohibir rezar delante de las clínicas abortivas y no se quiere hacer para sancionar los homenajes a los etarras. Ver para creer", ha censurado.

El senador regionalista ha afirmado que, además, "todo se hace con un único objetivo, blanquear a los terroristas y a quienes les apoyan". "El objetivo es conseguir sus votos en Madrid y Navarra y mantenerse en el poder a cualquier precio. Hoy, con el comportamiento y decisiones que se adoptan por el Gobierno y sus máximos responsables, se elige entre víctimas o verdugos, dignidad o deshonra y entre respeto o humillación. Y la conciencia debe tenerse muy limpia y tranquila, en caso, contrario, dimitir", ha asegurado.

RESOLVER LOS 300 ASESINATOS

Catalán ha considerado que la modificación de la ley para prohibir los homenajes es "un compromiso y una responsabilidad ética, moral, humana y social de las instituciones, los representantes públicos de la democracia y del Estado de derecho".

Finalmente, ha dicho que "no se acabará con ETA hasta que no se resuelvan los más de 300 asesinatos sin aclarar y hasta que no se rechacen los apoyos y votos de quienes siguen sin condenar sus atentados y defendiendo los homenajes".

En este sentido, Catalán ha recordado que el 30 de mayo del año que viene se cumplirán 20 años del asesinato de los policías Julián Embid y Bonifacio Martin, último atentado de ETA en Navarra. "De no hacerse ningún esfuerzo, y según parece no hay pistas sobre el atentado, este crimen prescribirá sin que sus autores intelectuales y materiales hayan sido condenados", ha lamentado.