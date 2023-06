UPN dice que Chivite ha llegado a un acuerdo con Bildu para su investidura, aunque lo harán después del 23J

El presidente de UPN ha participado este miércoles en la ronda de contactos que ha llevado a cabo Hualde en el Parlamento

PAMPLONA, 28 (EUROPA PRESS)

El presidente de UPN y portavoz parlamentario, Javier Esparza, ha manifestado este miércoles que "hay un pacto entre PSN y EH Bildu" para que María Chivite sea presidenta en Navarra y ha señalado que "el PSN ha decidido aceptar la abstención de EH Bildu". "El PSOE ha decidido pagar lo que le pida EH Bildu para tener la Presidencia en Navarra, eso sí, van a esperar a que pasen las elecciones generales -el 23 de julio-", ha opinado.

Así lo ha expuesto Esparza en declaraciones a los medios de comunicación tras reunirse con el presidente del Parlamento foral, Unai Hualde, dentro de la ronda de contactos que éste ha llevado a cabo con los partidos políticos para decidir si se propone un debate de investidura; una reunión que con Esparza y la secretaria general de UPN, Yolanda Ibáñez, apenas ha durado 5 minutos.

Según el dirigente regionalista, se va a esperar a después del 23 de julio para "no molestar a Pedro Sánchez, no interferir en la campaña electoral y para que el resto de los españoles no sepa que después del 23 de julio en Navarra habrá un acuerdo entre socialistas y EH Bildu".

Esparza ha señalado que EH Bildu "se sabe determinante, se siente fuerte y el PSN le ha dado las llaves de la gobernabilidad de Navarra". A su juicio, la coalición abertzale "va a tener que dar el ok al contenido, al acuerdo programático; va a seguir cogobernando Navarra de la mano del PSOE". "EH Bildu va a seguir mandando en Navarra gracias al PSOE, los que incluyen terroristas en sus listas gracias a Pedro Sánchez", ha agregado.

Según ha continuado, "hasta el 23 de julio los socialistas van a intentar mentir todo lo que puedan, van a intentar manipular la realidad". Y les ha recordado a los socialistas que "si EH Bildu vota 'no', Chivite tiene 29 votos en contra; solo puede ser presidenta si se abstiene Bildu". "¿Por qué se van a abstener? Porque tienen un pacto, desde ya", ha indicado, para insistir en que "a Sánchez no le interesa que se sepa que hay un acuerdo de los socialistas con EH Bildu". "Por eso se está retrasando todo, pero está todo atado", ha apuntado.

Sobre si UPN se abstendría en una investidura de Chivite, Javier Esparza ha manifestado que "el PSN no está en disposición de pedir nada a UPN, lo único que hace es insultarnos, nos falta al respeto". "Yo le ofrecí a Chivite aprobarle los Presupuestos y darle estabilidad hasta 2023 con la condición de que se separara de EH Bildu, no quiso, está cómoda con Bildu, los socialistas están muy a gusto con EH Bildu", ha asegurado.

Javier Esparza ha añadido que "lo más importante es que el 23 de julio tenemos la oportunidad de sacar a Sánchez de la Moncloa". "En Navarra es fundamental acertar con el voto; no se vota directamente a Feijóo o a Sánchez, en Navarra se eligen cinco diputados que luego sí votarán a Feijóo o a Sánchez. Para sacar un diputado, se necesitan 45.000 votos y en las últimas elecciones UPN tuvo 92.000 votos, el PPN, 24.000 y Vox, 14.000; por tanto es evidente que votar al PPN o a Vox es voto perdido porque no van a llegar a 45.000 votos y por tanto no sacarán un diputado en la Comunidad", ha dicho, para defender que "hay que concentrar el voto en torno UPN y el que no quiere que Sánchez sea presidente tiene que apoyar a UPN".

Ha expuesto Esparza que "el voto a UPN vale por tres porque sirve para que nuestros diputados voten a Feijóo; para defender los intereses de Navarra, para tener voz propia en Madrid, y en tercer lugar UPN es el único partido capaz de ganar al PSN en estas elecciones".