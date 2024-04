UPN dice que Sánchez "está tardando en dimitir": "Es el peor presidente de la historia de España, ojalá se marche"

PAMPLONA, 25 (EUROPA PRESS)

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha afirmado, en relación a la carta emitida por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que "suena muy raro, si alguien quiere dimitir lo hace y ya está, no lo hace por fascículos". "Ya está tardando en dimitir, ojalá se marche. Es el peor presidente de la historia de España, es el que más daño ha hecho a la convivencia de todos los españoles, por tanto, ojalá se marche y no espere el lunes, lo puede hacer hoy mismo", ha señalado.

Así lo ha indicado este jueves, antes del pleno parlamentario, en declaraciones a los medios de comunicación sobre la carta emitida por Sánchez en la que ha anunciado que cancela su agenda pública unos días para "reflexionar" si debe continuar al frente del Ejecutivo.

En aquello que tiene que ver con la mujer del presidente, Esparza ha señalado que no tiene "nada que decir". "Está judicializado, respeto absoluto, presunción de inocencia también, y lo cierto es que hoy vemos a un presidente del Gobierno que no tiene ninguna credibilidad porque ha engañado tantas veces a los españoles que ya no sabemos de qué va esto", ha dicho.

A su juicio, "los ciudadanos ya no saben si es verdad lo que está contando o va a sacar de la baraja una carta o un as, porque él ha jugado siempre a esto, ha jugado a engañar absolutamente a todo el mundo y, además, a engañarlos de forma permanente".

"Pedro Sánchez tomará la decisión que le interese a Pedro Sánchez, no va a tomar la decisión que interese al conjunto de los españoles ni al propio Partido Socialista Obrero Español, va a tomar la decisión que le interese a él como toda la vida", ha considerado.

Según Esparza, Sánchez "lleva cinco años haciendo lo mismo y nos va a mentir sí o sí". "Si se marcha el lunes es evidente que va a ser porque tiene problemas que le van a salpicar y, evidentemente, no nos los va a contar. Por tanto, nos va a engañar. Y si no se marcha el lunes, es evidente que hay una estrategia de victimización clarísima, que tampoco va a reconocer, por tanto, también nos va a engañar", ha criticado.

Ha añadido el regionalista que "lo único que comparto con el presidente Sánchez es que, efectivamente, yo también confío en la justicia, de la misma manera que lo hace él, y creo que es donde se tiene que llevar cualquier asunto, cualquier duda, cualquier cuestión, para que a partir de ahí los jueces, en total y absoluta independencia, determinen lo que tengan que determinar".

Preguntado por las afirmaciones del secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz, que ha señalado que hay "un ataque a la democracia", Esparza ha respondido que "estamos en la hipérbole permanente, en la exageración permanente y en la mentira permanente". "Aquí nosotros, en el Parlamento, hemos hablado de pinochoesfera. El Partido Socialista no dice una verdad a nadie, nunca. Y en esto tampoco. Están exagerando, es una estrategia de victimización, cuando lo que han hecho ellos desde que han llegado al Gobierno, no ya a esta legislatura, desde el año 2005, es mentir y mentir y mentir y seguir mintiendo", ha afirmado, tras considerar que "ejemplos hay infinitos" y que "cualquier ciudadano español que haya votado al PSOE o que no haya votado al PSOE sabe de qué estoy hablando".

Preguntado por la "la polarización y de la crispación que se vive en la política nacional", el regionalista ha señalado que "yo aquí, en este Parlamento, no veo polarización". "Yo veo que hay una defensa, evidentemente, de las ideas que cada uno tiene, de los principios que cada uno representa. Habitualmente se hace con bastante respeto y hay momentos donde, y es cierto, en cualquiera de las formaciones políticas a veces se utiliza una palabra que quizás nos podemos ahorrar", ha apuntado.

En este sentido, ha destacado "todo lo que se dijo" en la última legislatura de UPN en el Gobierno sobre "Caja Navarra, toda la comisión de investigación, el pacto del almacén". "Podemos recordar cómo se quemó a miembros de UPN en la plaza pública de una forma permanente y lo hicieron quienes ahora se están llevando las manos a la cabeza. Es que no es nada nuevo", ha dicho.

Ha añadido Esparza que aquí en Navarra "no siento esa polarización". "Es verdad que en el Congreso los discursos son otros, sí que parece que hay más tensión, pero en cualquiera de los casos, nosotros estamos alejados de eso. Yo creo que hay que defender y se pueden defender las ideas, lo que uno piensa, lo que uno cree, con total y absoluto respeto y es la manera habitual que entendemos la política desde UPN", ha apuntado.