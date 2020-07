UPN y PRC piden un reparto autonómico justo de los fondos europeos y Teruel Existe no olvidar a la España vaciada

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

Unión del Pueblo Navarro (UPN) y el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) han aprovechado este miércoles la presencia en el Congreso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para pedirle que el Ejecutivo haga un reparto justo de los fondos europeos postCovid-19, mientras que Teruel Existe le ha reclamado que no olvide en este proceso de la "España vaciada".

Desde UPN, Sergio Sayas ha admitido que el acuerdo europeo aporta "algo de oxígeno en un momento de asfixia" y que la UE ha "estado a la altura" y ha retado al Gobierno de Sánchez a hacer lo mismo acometiendo las reformas que, a su juicio, son necesarias para el país.

"El dinero de Europa no garantizará la recuperación, lo harán las reformas. Los fondos no son para regar con millones de euros políticas populistas mientras secan el futuro de España", ha avisado Sayas, subrayando que "no es momento para la euforia" y reprochando a Sánchez la "frivolidad" que, a su juicio, demuestran los repetidos "aplausos" de los suyos.

En este contexto, le ha pedido "generosidad" con las comunidades autónomas y, tras recordar que Navarra está siendo una de las comunidades "más afectadas" por la enfermedad, ha reclamado que reciba "lo que le corresponde justa y solidariamente".

CUMPLIR EL PACTO CON EL PRC

También ha dado la bienvenida al acuerdo europeo el diputado del PRC José María Mazón, aunque lo juzga insuficiente para atajar las consecuencias de la pandemia. Pero sobre todo se ha centrado en exigir a Sánchez que no haga lo mismo que con el fondo de 16.000 millones para las comunidades y que esta vez no reparta el dinero conforme a criterios "unilaterales", sino buscando el consenso.

Tras recalcar que Cantabria se sintió "maltratada" y "no escuchada" en aquel proceso de reparto, Mazón también ha aprovechado para emplazar al Gobierno a "cumplir en este mes de julio" los compromisos que tiene pendientes con su comunidad.

RECORTES DE LA PAC

De su lado, el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha lamentado que el acuerdo europeo incluya recortes en la Política Agraria Común (PAC), ha llamado a la búsqueda de consensos para afrontar la crisis, ha reivindicado que las zonas despobladas "son parte de la solución" a la misma si se activan "recursos de manera inteligente" y ha instado a Sánchez a tener en cuenta a la "España vaciada" al aplicar el acuerdo sobre los fondos comunitarios.

Por último, desde Foro Asturias Isidro Martínez Oblanca ha reprochado a Sánchez los aplausos de su "forofada" en medio de la pandemia, ha asegurado que el acuerdo europeo no se puede comparar con el Plan Mashall y ha criticado a Gobierno por ir "a remolque de los acontecimientos" y porque los rebrotes le han pillado "en babia".