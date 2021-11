UPN recalca que el anticipo de la jubilación de la Policía Foral ya estaba en los Presupuestos de Rajoy de 2018

PAMPLONA, 23 (EUROPA PRESS)

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha recalcado que el anticipo de la edad de jubilación de la Policía Foral "ya estaba recogido en la ley de Presupuestos de 2018, gracias una enmienda introducida por UPN que no se ha cumplido desde entonces por el PSOE".

Así, se ha felicitado por que "por fin se quiera cumplir el acuerdo al que se llegó con el entonces presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, en mayo de 2018, acuerdo que se materializó en la aprobación de diversas enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado de 2018, entre las que se encontraba la referida al adelanto de la edad de jubilación de la Policía Foral".

Javier Esparza ha recordado que "el 1 de junio de 2018 se aprobó una moción de censura contra Mariano Rajoy, por lo que debería haber sido el Gobierno que le siguió, presidido por Pedro Sánchez, el que hubiera ejecutado lo recogido en los Presupuestos pero, lamentablemente, no fue así".

Además, "luego el Gobierno de Barkos emitió un informe en el que desaconsejaba que se llevara a cabo", ha añadido.

Para Esparza, "en aquel momento era de justicia que la Policía Foral pudiera contar, al igual que otros cuerpos autonómicos y locales, con ese derecho, y hoy lo sigue siendo de igual manera". "Comprendemos el hartazgo y el malestar que ha habido en la Policía Foral y hemos apoyado en todo momento su demanda", ha apuntado.

No obstante, Esparza ha deseado que "se ejecute de una vez y no pase como hasta ahora que no se ha hecho realidad por la desidia del PSOE". "Son 3 años los que han transcurrido y nada se ha hecho cumplir el compromiso presupuestario. Esperemos que esta vez sea la definitiva y no pase lo mismo. Estaremos vigilantes", ha concluido.

Por otro lado, Esparza ha explicado que UPN, PP, Bildu y PNV habían presentado cada uno de ellos una enmienda similar a los Presupuestos Generales del Estado para 2022 con el mismo objetivo de anticipar la jubilación de la Policía Foral.

"Inicialmente, las 4 enmiendas fueron vetadas por el Gobierno con el mismo argumento. Sin embargo, hoy se ha levantado el veto solo a la enmienda de Bildu, en un claro ejercicio de sectarismo y de querer poner una medalla a Bildu por parte del PSOE", ha criticado.