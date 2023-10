UPN rechaza abrir una ponencia sobre el Amejoramiento y PSN no ve nada malo en debatir y niega "ningún pago"

PAMPLONA, 16 (EUROPA PRESS)

UPN se ha mostrado este lunes en contra de abrir en el Parlamento de Navarra una ponencia para estudiar la modificación de la ley del Amejoramiento porque a su juicio es una "exigencia" de EH Bildu y Geroa Bai, al igual que opina Vox, que también se opone por entender que "obedece a intereses de EH Bildu". El PSN por su parte no ve nada malo en abrir la ponencia y niega que el Partido Socialista se haya "vendido" a nadie y que "no tiene que hacer ningún pago".

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha manifestado que "la ponencia no se abre porque el PSN lo lleve en el programa electoral, porque esté convencido de que tiene que dialogar con todos, sino porque hay una exigencia de EH Bildu y Geroa Bai". Ha dicho que UPN votará que no a que se abra la ponencia porque es "un mercadeo" y ha opinado que no se tiene que abrir "en función de los intereses partidistas de alguien".

"No vamos a rehuir el debate, lo vamos a hacer, estamos abiertos a modificar algunas cuestiones técnicas y pondremos blanco sobre negro que hay competencias de Navarra que no se están defendiendo", como con la ley de Vivienda, ha dicho, para afirmar que desde UPN no van a sorprender y "vamos a defender una Navarra foral, diferenciada, dentro de España".

Según ha expuesto Esparza, "el PSN tiene que decir que no lo llevaba en el programa electoral, que no era prioridad política pero que abre el debate por exigencia de Bildu y Geroa bai, eso es decir la verdad; que no vendan la milonga de que como son los que más dialogan, también hablan de esto; lo hacen porque le obligan a hablar de esto".

Por su parte, el socialista Ramón Alzórriz ha manifestado, sobre la ponencia del Amejoramiento, que "en cuestiones institucionales o lingüísticas no nos vamos a mover, no tenemos que hacer ningún pago a nadie". "¿En qué nos vendemos?", ha indicado, para señalar que "estamos siendo partícipes de una deslegitimación en lo que sea una institución que no esté controlada por las derechas".

Ha señalado que el PSN "está comprometido con acuerdos, diálogo, convivencia y trabajar por las mejores condiciones de los ciudadanos, sin buscar permanentemente el conflicto". "No puede ser que lo que se hable por un partido o en un Parlamento se eleve al máximo conflicto, como el caso de la ponencia del Amejoramiento, ¿hay algo malo en hablar en un Parlamento o modificar o no una ley de hace 40 años cuando la sociedad ha evolucionado? ¿Por qué se miente sobre las posturas del Partido Socialista?, que si nos hemos vendido a Bildu, si vamos a pagar, en el marco de la Lorafna, un acuerdo para una investidura de Pedro Sánchez... ya vale de engañar y mentir", ha afirmado.

Ha manifestado que no hay acuerdo para el Gobierno de Navarra entre el PSN y EH Bildu y ha recordado que entre ambos partidos se han alcanzado acuerdos presupuestarios.

Desde Vox, Maite Nosti ha opinado que "el PSN otorgó a los etarras la Federación Navarra de Municipios y Concejos y ahora les facilita la apertura de la ponencia sobre el Amejoramiento como parte del pago de María Chivite por su investidura como presidenta de Navarra". "EH Bildu no está ocultando su intención de convocar un referéndum en Navarra, un nuevo estatus que posibilite una relación de igual a igual con el Estado, una Euskal Herria confederal y republicana", ha dicho, para afirmar que desde Vox rechazan la constitución de la ponencia porque "obedece a intereses de Bildu".