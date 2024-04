UPN reprocha a Sánchez sus acuerdos con Bildu y el presidente les acusa de "replicar" los argumentos del PP

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El diputado de UPN, Alberto Catalán, ha afeado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, los acuerdos del PSOE con EH Bildu a nivel estatal, así como en Navarra y País Vasco, a lo que el presidente del Gobierno le ha replicado asegurando que él "no tiene la exclusividad para hablar en nombre de Navarra" y acusándole de "replicar" los argumentos del PP.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de este miércoles, el diputado navarro ha denunciado el "compadreo" del Ejecutivo de Sánchez con Bildu, reprochándole que apoyaran la moción de censura en Pamplona que acabó quitando la alcaldía a UPN para dársela a Bildu.

"¿Qué le parece que sus socios sean organizadores de actos de enaltecimiento de terroristas?", ha preguntado Alberto Catalán a Sánchez, a la vez que ha denunciado que la 'Korrika' (carrera a favor del euskera) sirviera para exhibir fotografías de más de 60 condenados de ETA.

Ante esto, Sánchez ha evitado hablar de estos pactos con Bildu y se ha remitido a la pregunta que había registrado el diputado de UPN, que hablaba de los retos de Navarra, reivindicando su gestión para el crecimiento económico en la comunidad foral.

"Esta es la realidad de Navarra y España, aunque yo creo que esta realidad pues no es objeto de su pregunta porque al final usted siempre pregunta lo que sea, pero va siempre al mismo al mismo lugar. Y yo lo lamento porque creo que hay muchas cosas que podríamos debatir sobre Navarra, cosas que podríamos mejorar en Navarra, pero me gustaría que tuviera una posición mucho más constructiva y que pudiera tender puentes para que pudiéramos entendernos porque, si no, realmente va a ser imposible este diálogo", ha señalado Sánchez.

SACRIFICAR NAVARRA POR SUS INTERESES PERSONALES

En este contexto, el diputado de UPN ha dicho a Sánchez que "no sacrifique el futuro de Navarra por sus intereses personales", a la vez que ha denunciado que sus socios parlamentarios "rechazan la realidad institucional" de Navarra.

Y es aquí cuando el presidente del Gobierno ha recordado que el diputado de UPN es uno de los cinco parlamentarios de Navarra, por lo que le ha replicado que "no tiene la exclusividad para hablar en nombre" de la Comunidad Foral.

"Es una pena que el navarrismo de UPN solo se dedique a replicar los argumentos del PP. Yo creo que hay que distinguir la realidad navarra y española y la situación de UPN como consecuencia de la OPA que le ha hecho el PP. Tendrían ustedes hacérselo mirar y actuar en consecuencia", ha sentenciado Sánchez.