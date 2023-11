UPN ve una "vergüenza" el acuerdo entre PSOE y Junts, que defienden PSN y Contigo-Zurekin

PAMPLONA, 9 (EUROPA PRESS)

UPN ha considerado una "vergüenza" el acuerdo alcanzado entre PSOE y Junts en torno a la amnistía para facilitar la reelección de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno central, un acuerdo que han defendido PSN y Contigo-Zurekin considerando que la formación del nuevo Ejecutivo "beneficia" a la ciudadanía.

En declaraciones a los medios de comunicación, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha señalado que "es una vergüenza pactar una amnistía para unos delincuentes fugados de la justicia con el único objetivo de alcanzar una investidura". "El deterioro de la política es absoluto. El PSOE no deja de cruzar rayas. La amnistía era ilegal hace unos meses, antes del 23 de julio, para convertirse en legal porque necesitas siete votos para ser presidente", ha censurado.

Esparza ha criticado que "el PSOE ha cedido ante el chantaje del independentismo catalán, todo vale para seguir en el poder". "Debe ser súper progresista esto, vender lo que haga falta, cuestionar la democracia y el Estado de Derecho con tal de llegar al poder. El PSOE pacta con un delincuente una amnistía que supone reconocer que los ataques violentos del 1 de octubre, que el golpe de Estado que se intentó dar en Cataluña el 1 de octubre, no son ningún delito", ha dicho.

En todo caso, Esparza ha afirmado que sigue "confiando en un Estado de Derecho, en una democracia como la española". "Estoy convencido de que tarde o temprano los delincuentes terminarán pagando sus delitos. Por mucho que quieran romper la igualdad de todos los españoles, España es mucho más", ha afirmado.

Preguntado sobre si este acuerdo afecta al ofrecimiento de mano tendida de UPN para negociar los Presupuestos en Navarra, Esparza ha señalado que "hay que separar los ámbitos, hemos tendido la mano y seguimos tendiendo la mano". "Queremos seguir haciendo política útil desde los Gobiernos municipales y en la oposición. Queremos que en Navarra se aprueben los Presupuestos y estamos dispuestos a sentarnos con el Gobierno de Navarra", ha dicho.

Por el contrario, el portavoz del PSN en el Parlamento de Navarra, Ramón Alzórriz, ha valorado el acuerdo entre PSOE y Junts y ha destacado que "hay que confrontar dos modelos, el modelo de las derechas de recortes, de amnistías a los defraudadores fiscales, de beneficios a las grandes fortunas frente a los gobiernos que pretende liderar Pedro Sánchez, que lideró la pasada legislatura, y esta de asunción de la pluralidad de nuestro país, de mejoras en las competencias de las Comunidades Autónomas, de protección y progreso de nuestro país, de ayuda a los más necesitados, de aumentar el Salario Mínimo Interprofesional, de revalorizar las pensiones, de hacer una reforma laboral que beneficie al conjunto de los trabajadores, de ayudas a las personas que más lo necesitan".

Alzórriz ha considerado que "eso beneficia a nuestro país, creo que eso beneficia a nuestra tierra, a Navarra, y por lo tanto ese acuerdo será bienvenido para hacer un Gobierno progresista que frene las políticas de las derechas, que frene los delirios de ataque a nuestra democracia por parte de partidos políticos".

La portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, ha indicado, con "toda la cautela del mundo" al no conocer los términos del acuerdo, que "nos alegramos de que por fin concluya un largo proceso negociador que sirva para dar respuesta clara a lo que la ciudadanía ya dijo en las urnas en las pasadas elecciones y que no es otra cosa que no quieren gobiernos de derecha con ultraderecha y que quieren un gobierno progresista que dé respuesta a las necesidades de la ciudadanía". Ha manifestado que "más vale tarde que nunca" y ha añadido que analizarán con detalle el acuerdo, que "en principio para EH Bildu es motivo de satisfacción".

Preguntada por el acuerdo alcanzado entre Pedro Sánchez y EH Bildu, ha dicho que "fuimos claras desde el minuto cero en que estábamos dispuestas a cerrar la puerta a la derecha y a la ultraderecha y seguimos trabajando intensamente para que las mayorías progresistas se vean reflejadas en todas las instituciones y también en el Estado". "Queremos dar continuidad al trabajo que hicimos la pasada legislatura porque las aportaciones de EH Bildu ganaron las personas", ha expuesto, para asegurar que "nosotras no vamos a cambiar de hoja de ruta y vamos a seguir trabajando por que las mayorías progresistas sean las que lideren los gobiernos en todas las instituciones".

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha saludado que "haya un acuerdo de fuerzas progresistas para un Gobierno progresista" en el Estado que, a su entender, "remaría a favor de las políticas progresistas que el Gobierno y Geroa Bai defendemos". Una fórmula que su formación quiere "en todas las instituciones, desde las municipales, pasando por las forales a las estatales". No obstante, Azcona ha instado a "ir ya determinando" con "rigor" la "afección económica" que le va a suponer a Navarra estos acuerdos, en concreto la quita de parte de la deuda a Cataluña y otras comunidades de régimen común".

El portavoz del PPN, Javier García, ha afirmado que "el acuerdo tiene consecuencias para España, por lo tanto también tiene consecuencias para la ciudadanía navarra, porque entramos en un conjunto de desigualdades que evidentemente hacen que navarra sea para el partido socialista una comunidad de segunda, incluso me atrevo a decir de tercera, dando privilegios a aquellos que provocaron la ruptura del Estado democrático".

Javier García ha señalado que "la señora Chivite decía que alentábamos a los fantasmas; creo que hoy la señora Chivite duerme con los fantasmas, porque está claro que hoy la amnistía es una realidad patente y latente, y además defendida también por ella, que apoya cuestiones que entendemos que son corruptas al vender o comprar votos por permanecer en el poder". "Por lo tanto, los fantasmas que decía que veíamos en el Partido Popular hoy parece ser que son los mismos fantasmas que tiene ella en el Partido Socialista al firmar hoy esa carta abierta a los nacionalistas", ha señalado.

Por su parte, el portavoz de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, ha celebrado "la materialización de ese posible Gobierno progresista en el Estado" que, ha considerado, es "una muy buena noticia para el conjunto de españoles y españolas". "Creemos que el Estado y el conjunto de españoles y españolas necesitan un gobierno Grogresista en el Estado. Nos parece una buena noticia y estaremos atentos a las informaciones de última hora para ver los pormenores del acuerdo", ha añadido.