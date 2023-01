UPTA asegura que la subida un 8% del SMI "no va a suponer ningún tipo de contratiempo" para los autónomos

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, ha asegurado este martes que la subida del SMI un 8% en 2023 "no va a suponer ningún tipo de contratiempo" para los autónomos con trabajadores a su cargo, puesto que "el 83% ya paga bastante por encima del SMI, rondando los 1.180 euros".

"Estamos satisfechos por que se ha subido un poco el SMI. Los autónomos ya cumplíamos mayoritariamente con nuestros trabajadores", ha dicho en declaraciones enviadas a los medios.

El Gobierno, CCOO y UGT han pactado este martes incrementar el SMI un 8% en 2023, de manera que quedará en 1.080 euros en 14 pagas. El acuerdo se ha alcanzado sin la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), que no remitió un documento por escrito para la primera reunión, el 21 de diciembre, en el que planteaba un aumento del 8%. Los empresarios no acudieron a esa primera cita y tampoco a la de este martes, al no haber recibido una respuesta formal del Ejecutivo, según ha explicado el presidente de la patronal, Antonio Garamendi.

Abad ha lamentado la actitud de la patronal y su rechazo a participar en un acuerdo que los empresarios "tendrían que haber firmado y legitimado", en su opinión.

El presidente de UPTA ha acusado a la CEOE de velar solo "por los intereses de las grandes y medianas empresas", que están "su cuenta de resultados", y ha defendido que los trabajadores necesitan "salarios dignos".

"Una economía con mejores salarios significará tener mayor capacidad de consumo y mayor capacidad de consumo, mayores ventas", ha concluido.