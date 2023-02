UPTA reclama al Ministerio el regreso de los periodos de rebajas ante el cierre de 30.763 comercios autónomos

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha reclamado al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y a las comunidades autónomas que retomen la normativa que fijaba los periodos de rebajas, vigente hasta 2012, según han informado en un comunicado.

Según la organización, la liberalización de las temporadas de rebajas ha provocado el cierre de más de 30.763 comercios autónomos en la última década, lo que se ha traducido en una media de nueve comercios menos por día.

"Lo hemos denunciado incansablemente, hay que poner coto a los grandes especuladores comerciales, dispuestos a todo para abarcar también el 20% del mercado del pequeño comercio", ha señalado el presidente de UPTA España, Eduardo Abad, demandando "un cambio total en las políticas que atañen a la viabilidad del comercio tradicional".

Desde UPTA han argumentado que "no se trata de un problema aislado de una organización", sino que involucra tanto a la administración central como a las autonómicas y locales, y Abad ha denunciado que "no se han asumido responsabilidades políticas porque no ha interesado centrar esfuerzos en este problema".

La organización ha solicitado además un nuevo programa de transformación para el comercio minorista basado en la digitalización y la formación que permita impulsar su competitividad, poniendo de manifiesto el "desastre" cosechado por anteriores planes que perseguían este mismo fin.