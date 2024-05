UPTA respalda la reforma del subsidio por desempleo acordada entre Gobierno y sindicatos

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La organización de autónomos UPTA ha manifestado este jueves su respaldo al acuerdo para la reforma del subsidio por desempleo alcanzado por el Gobierno y los sindicatos CCOO y UGT.

En un comunicado, UPTA ha subrayado que la reforma acordada "incentiva la incorporación de las personas desempleadas beneficiarias del subsidio por desempleo al mercado de trabajo por cuenta ajena, mejorando las posibilidades de contratación, sobre todo en ocupaciones altamente demandadas en el periodo estival".

No obstante, UPTA ha lamentado que no se aborden las reformas que afectan al trabajo autónomo "a la misma velocidad que en el trabajo por cuenta ajena". "La reforma del cese de actividad es una prioridad para los autónomos y no se puede dilatar más el incremento de la protección social de nuestro colectivo", ha defendido.

Asimismo, el presidente de la organización, Eduardo Abad, ha criticado que los complementos de apoyo al empleo para incentivar la reincorporación al trabajo acordados para los trabajadores por cuenta ajena "no se hayan trasladado" al colectivo de autónomos.

"Desde UPTA, exigimos al Gobierno la misma celeridad para llevar a cabo una reforma de la prestación por cese de actividad y del subsidio para mayores de 52 años", ha añadido.

Según la organización, en España, más de 550.000 autónomos se dan de baja en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), la gran mayoría "absorbidos" por el mercado de trabajo por cuenta ajena, pero otros muchos no pueden reincorporarse y cobran la prestación por cese de actividad, conocida como 'el paro de los autónomos'. Una vez agotado éste, no tienen derecho de acceso al subsidio para mayores de 52 años.

UPTA ha presentado una propuesta para la puesta en marcha del subsidio para personas mayores de 52 años que se encuentren en situación legal de cese de actividad y que habiendo agotado su prestación, puedan acceder a este subsidio. Para ello, ha propuesto crear un nuevo tipo de cotización que sirva para financiar esta nueva prestación.

"Sin embargo, ya han transcurrido más de dos meses sin que nuestra organización haya obtenido respuesta alguna", ha denunciado UPTA, que ha instado a los Ministerios de Economía, Seguridad Social, Trabajo y Hacienda a "remangarse y negociar" para eliminar los "agravios comparativos" que existen en el ámbito fiscal, de Seguridad Social y en las políticas activas de empleo entre los autónomos y el trabajo por cuenta ajena.