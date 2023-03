Uralde (UP) respalda a Díaz y pide no dificultar la unidad, pero entiende que Podemos busque hacer valer su peso

Augura que no habrá acuerdo antes del 28M, que en la "foto final" de Sumar estarán todos y se superarán los choques pasados entre partidos

El coordinador de Alianza Verde y diputado en el Congreso, Juantxo López de Uralde, ha apoyado la unidad electoral de la izquierda en torno a Sumar y su respaldo a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien tiene la tarea compleja de agrupar a distintas formaciones y que no deben hacerla aún más difícil.

No obstante y en el marco de una entrevista con Europa Press, ve comprensible que Podemos busque "reclamar su espacio" dentro de esa futura confluencia y no le parece "censurable" que, en el marco del proceso de reagrupación electoral, busquen "hacer valer" que son la fuerza más importante.

"Yo creo que hay que respetar a Díaz en sus tiempos y sus proyectos; y a Podemos sus estrategias e iniciativas. Si hablamos de sumar tenemos que tener respeto con aquellos que queremos caminar juntos", ha ahondado para proclamar que, al final de las negociaciones, habrá imagen de unidad porque los dirigentes morados han manifestado que esa es su voluntad.

NO SERÁ FÁCIL SUPERAR DIFERENCIAS PERO DÍAZ LO LOGRARÁ

Cuestionado sobre si habría que clarificar cuanto antes las bases para construir esa candidatura conjunta a las generales, ha señalado que "todo el mundo necesita sus certidumbres" y que lo primero a resolver debería ser cómo se concreta el papel de cada una de las fuerzas, sobre todo de las más grandes. "Cuando has sido dominantes evidentemente te preocupa mantener ese espacio", ha disertado.

Respecto a si será posible recomponer relaciones entre formaciones que se desvincularon de Unidas Podemos, como pueden ser Compromís o Más País, ha admitido que entraña su dificultad porque "hay un pasado común y de ese pasado hay un alejamiento".

"Es difícil pero es necesario superar esas diferencias, sobre todo si se hace con respeto a la diversidad que hay en la izquierda. Creo que se pueden superar, no digo que sea fácil y el trabajo de Díaz es difícil. Y no hay que ponérselo más difícil", ha aconsejado Uralde.

ACUDIRÁ AL ACTO QUE PREPARA DÍAZ SOBRE SU CANDIDATURA

El líder del partido ecologista de Unidas Podemos ha confirmado que asistirá cuando se le convoque para arropar a Díaz en el acto que cerrará el proceso de escucha de 'Sumar' con la sociedad civil, donde se prevé que anuncie su decisión sobre su candidatura a las próximas elecciones generales, como han hecho durante su gira por las comunidades autónomas.

En este sentido, ha manifestado su "voluntad de participar en Sumar", pues es "fundamental" para Alianza Verde presentar a los comicios generales un "frente común" a la izquierda del PSOE, algo en lo que todos en el espacio confederal están concienciados porque la prioridad absoluta es impedir que PP y Vox gobiernen.

EN LA "FOTO FINAL" ESTARÁN TODOS

"Yo siempre digo que la foto final (del proceso de reagrupación de la izquierda) es que vamos a ir todos juntos. Lo que va a pasar en el medio y cómo se va a construir no lo sé, pero sé que esa va a ser la foto final", ha proclamado el diputado de Unidas Podemos.

También está convencido de que Podemos estará ahí también porque es una fuerza "fundamental", seguramente la "más potente" del espacio, y que él no va a entrar en cómo tienen ellos que trazar su negociación con la vicepresidenta segunda, después de condicionar su presencia a lograr antes un acuerdo para una alianza electoral

Y es que Uralde se ha mostrado conciliador con los respectivos movimientos de cada parte de esa futura confluencia, al comprender que Yolanda Díaz está haciendo las cosas de una determinada manera porque entiende que es la mejor forma, al igual que Podemos.

Respecto al despliegue de primarias para elegir candidatos, el diputado en el Congreso no vaticina complicaciones en este apartado porque "todo el mundo está de acuerdo" en hacerlas, si bien queda resolver cómo se articularían.

NO PREVÉ ACUERDO ANTES DEL 28M: LOS COMICIOS SON UN "OBSTÁCULO"

En todo caso, el coordinador de Alianza Verde no contempla que haya un acuerdo de confluencia antes de las elecciones del 28M, dado que esos comicios son un "obstáculo" que está ahí, una vez que en diversas comunidades no hay listas de unidad entre Podemos e IU con formaciones como Compromís o Más Madrid.

Sin duda, a su juicio, se trata de una "mala noticia" que las distintas fuerzas de izquierda no vayan juntas en territorios como Comunidad Valenciana, Aragón o Madrid, para destacar que las coaliciones de Alianza Verde con Podemos e IU tratan de "sumar" en todos los lugares posibles y las puertas de sus coaliciones autonómicas y municipales están "abiertas" a incorporar más actores.

"No hemos dicho no a nadie y esa es la actitud", ha reivindicado Uralde para reconocer que, por ejemplo, no entiende la negativa de Más Madrid al ofrecimiento de articular una lista unitaria a la izquierda del PSOE.

Es más, le entristece y le parece una equivocación que vaya a producirse esa fragmentación electoral en la izquierda en algunas autonomías, sobre todo cuando se vive un "momento crítico" dado que la extrema derecha tiene ahora "fuerza" y, cuando llega a gobiernos como en Castilla y León, puede ser "destructiva" en áreas como las políticas del medio ambiente.

No obstante, ha destacado que pese a ser un partido joven, Alianza Verde ha sido capaz de articular una propuesta política en todo el territorio y estará presente en muchas coaliciones electorales. De esta forma, ha garantizado que apuestan por la "unidad" y los acuerdos y prevé que en próximos días se culminen en Aragón o Cantabria.