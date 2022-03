Urdangarin asegura que quiere "mirar hacia adelante" y volver a la "gestión o al deporte en general"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

Iñaki Urdangarin ha asegurado este lunes que quiere "mirar hacia adelante" y pretende "volver a la gestión o al deporte en general" después de que la jueza de Vigilancia Petinenciaria de Bilbao le haya concedido la libertad condicional, por lo que dejará de estar sometido al control presencial de la cárcel alavesa de Zaballa.

En una entrevista en la Cadena Cope, recogida por Europa Press, Urdangarin ha expresado que siempre se ha encontrado "muy bien" en el mundo del deporte y que el balonmano es "su segunda familia".

"No escondo que todo lo que he podido formarme o todas las herramientas que he podido ganar durante mi vida, me encantaría volverlas a destinar a lo que pueda ser el deporte, en la vertiente que sea", ha expresado el exbalonmanista.

Urdangarin, que se encuentra en prácticas en el Barça, ha reconocido que el título se lo tenía que haber "sacado hace mucho tiempo" y ha definido su relación con Laporta de "excelente".