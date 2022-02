Ureta (Renta4) dice que las 'cripto' tiene un 95% de burbuja, pero cuentan con un valor encerrado muy potente

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El presidente de Renta4, Juan Carlos Ureta, ha afirmado este lunes que el mundo de los criptoactivos tiene un "95% de burbuja", al igual que ocurrió con el fenómeno de las 'puntocom' en los primeros años de la década de los 2000, si bien ha indicado que "hay un valor muy potente encerrado", con tecnologías como el 'blockchain'.

Así se ha expresado durante su intervención en el II Observatorio de Finanzas organizado entre el 21 y el 23 de febrero por el diario 'El Español' y su portal económico 'Invertia'.

Ureta ha afirmado que la tecnología de cadenas de bloque (o 'blockchain') "va a cambiar" Internet a través de la encriptación y de las titularidades privadas.

"Blockchain va a crear activos donde antes no los había", ha señalado, incluyendo los NFTs (tokens no fungibles, con certificados de propiedad únicos) o nuevos mercados "donde antes no los había". En este sentido, ha puesto como ejemplo la liga de baloncesto de Estados Unidos, la NBA, que con una plataforma de NFTs ha logrado captar 1.000 millones de dólares.

"El mundo 'cripto' y el mundo 'blockchain' van a ser muy disruptivos, pero no tanto como algunos habían pensado", ha aclarado.

Así, ha afirmado que, al igual que la burbuja de las 'puntocom', había "mucho humo", también existía un 5% que "tenía mucho valor y que ha transformado el mundo, como Amazon o Google". "En el mundo 'cripto' es lo mismo, hay un 95% de burbuja, pero un valor muy potente encerrado", ha afirmado Ureta.

En Renta4, se comenzó a desarrollar hace tres años infraestructuras 'blockchain' para atender los mercados que funcionen con esta tecnología. Además, según ha recordado el presidente del banco, están inmersos en el desarrollo de varios sandboxes y cuentan con varias plataformas de NFTs, aunque estas últimas se encuentran fuera del banco y a la espera de la regulación europea MiCA para poder integrarlas.

INFLACIÓN Y LA "GRAN TRANSFORMACIÓN"

Con respecto al alza de la inflación en los últimos meses, Ureta ha comentado que "no es exactamente una inflación de demanda", sino que se deriva de los cuellos de botella en la oferta, de la crisis energética, de desajustes en mercados básicos como el laboral o por "la gran transformación" de la economía.

Así, ha indicado que el modelo del "whatever it takes, de la barra libre" se ha terminado y que, por el contrario, la economía se encamina hacia un "nuevo régimen". "No sabemos hasta qué punto van a poder los bancos centrales normalizar las condiciones monetarias. Probablemente no van a poder hacer demasiado porque la economía está muy endeudada", ha agregado.

Asimismo, ha señalado que la inflación condiciona el rumbo del crecimiento económico y que, mientras al inicio de 2021, el escenario tenía un "horizonte muy despejado, un mundo Disney", en la actualidad se observa "que hay temas que gestionar, una gran transformación, que no es lineal y que siempre hay curvas".

Sobre esa "gran transformación", Ureta ha puesto en el centro al sistema financiero, encargado de dar capital a ese paso de una "sociedad industrial a una sociedad del conocimiento".

En este sentido, ha indicado que la transformación "necesita mucha inversión", tal y como se podría ver en el mercado energético, cuya transición hacia energías renovables está tensionando los precios. "No se había calibrado bien la gran cantidad de inversión que necesita la transición energética", ha añadido Ureta.

Por último, preguntado sobre el emprendimiento y su financiación, Ureta ha valorado de forma positiva el proyecto de Ley de Startups elaborada por el Gobierno considerándola "muy buena". También ha pedido "dotar de seguridad y certeza jurídica y regulatoria" en esta materia para fomentar el emprendimiento en España.