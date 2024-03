Uribe destaca el "inmenso problema" del narcoterrorismo y aboga por combatirlo con "mano firme"

SALAMANCA, 21 (EUROPA PRESS)

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe ha destacado el "inmenso problema" que supone el narcoterrorismo, con grupos que despliegan una violencia que "no tiene límites", ante lo que ha abogado por combatir esta acción con "mano firme" desde los estados democráticos.

Así lo ha señalado en Salamanca, en una conferencia que ha ofrecido en el seminario 'Fin del terroriso y distorsión del relato' en el Colegio Arzobispo Fonseca, donde ha mostrado sus "discrepancias" con el proceso de paz en Colombia que se firmó en el año 2016 con el grupo terrorista FARC".

A continuación, ha hecho alusión a una pregunta reciente que le hicieron medios argentinos sobre por qué usa el término "narcoterrorismo", ante lo que ha recordado que les dijo que utiliza "narco" porque estos grupos "se financian hoy con el narcotráfico".

"No solamente es una actividad exportadora, sino una actividad de microtráfico doméstico que bastante daño está haciendo en nuestros países, y terrorismo, porque es una violencia que escala hasta llegar a atentar contra cualquiera de la comunidad, donde la víctima no es selectiva, sino cualquiera de la comunidad, donde la víctima no es un supuesto estado enemigo, sino cualquiera de la comunidad", ha continuado sobre lo que ha dicho que es "un inmenso problema".

Respecto a quienes aconsejan no enfrentarse a estos grupos que "se matan entre ellos", ha señalado que "después, cuando el juez no dicta una sentencia acomodada a su gusto, cuando el legislador no ajusta la ley a sus requerimientos, cuando el ejecutivo no los satisface, entonces ellos ponen al legislador ponen al juez ponen al ejecutivo, al maestro de escuela, ante el dilema de aceptar un soborno o de ser asesinado".

"Todos estos grupos tienen una inercia, un avance en violencia que no tiene límites si el límite no se los pone la mano firme del Estado democrático", ha continuado antes de reseñar que en su país "hay zonas donde el estado colombiano es un estado simplemente de presencia formal, teórica, el poder efectivo lo ejercen grupos narcoterroristas, o sea que el Estado de Derecho ha sido desplazado por los poderes criminales alternativos del narcoterrorismo".