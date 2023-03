Urkullu aboga por un proyecto jurídicamente viable de avance en autogobierno con amplio acuerdo, aprobado en referéndum

VITORIA, 31 (EUROPA PRESS)

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha abogado este viernes por buscar "el mayor consenso posible para poder realizar un proyecto jurídicamente viable, que permita aprobar en referéndum un planteamiento concreto para avanzar en el autogobierno", con el objetivo de "no llevar a la sociedad a caminos que no tienen salida". En este sentido, ha contestado a EH Bildu que "no se trata de dar un paso, sino de seguir avanzando paso a paso".

En el pleno de control al Gobierno de la Cámara vasca, la parlamentaria de EH Bildu Maddalen Iriarte ha preguntado al lehendakari sobre la necesidad de "institucionalizar" el derecho a decidir para "asegurarlo en el futuro", y ha puesto en valor el acuerdo "amplio" alcanzado este pasado jueves entre PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU en el Parlamento para reclamar que en la reforma de la Constitución se incluya el derecho a decidir.

Iriarte ha criticado la "dependencia" con el Estado en materias como las políticas de Vivienda, y ha insistido en los "incumplimientos" del Estatuto de Gernika. "El Estado monopoliza cada vez que puede la estructura institucional y tiene poder para ello. Es necesario un sujeto político que tenga la capacidad de decidir para afrontar las políticas públicas", ha reiterado.

En su respuesta, Urkullu también ha hecho referencia al texto aprobado en el Parlamento y ha señalado que la enmienda transaccional aprobada este pasado jueves "realiza una propuesta para normativizar el derecho a decidir en el caso de reforma de la Constitución". "Debemos buscar el mayor consenso posible para poder realizar un proyecto jurídicamente viable, que permita aprobar en referéndum un planteamiento concreto para avanzar en el autogobierno", ha insistido.

En este sentido, ha afirmado que "no se trata de dar un paso, sino de seguir avanzando paso a paso". "Hagámoslo posible señora Iriarte", ha añadido.

El Lehendakari ha abogado por "seguir avanzando y abordar el paso que quizás sea uno de los más importantes: realizar una propuesta consensuada aquí en Euskadi, que sea concreta y sea viable; un planteamiento que concite voluntades sociales mayoritarias y nos permita seguir avanzando".

Para Iñigo Urkullu, en el mundo actual hay que tener en cuenta cuatro claves. En primer lugar, "un apoyo social amplio, es decir, el principio democrático", ya que "los procesos de transformación requieren una gran masa crítica". En segundo lugar, plantea que "sea viable jurídicamente", es decir que cumpla "el principio de legalidad, entre otras cosas, para no llevar a la sociedad a caminos que no tienen salida".

EVITAR LA FRACTURA SOCIAL

También ha destacado "la cohesión social, es decir, preservar el principio de la convivencia y el pluralismo para evitar la fractura social y avanzar desde el consenso social". Por último, ha apostado por "conseguir, más allá del Estado, la comprensión y el apoyo de los agentes internacionales". "Esto es el principio de interdependencia, somos europeos", ha señalado.

Con el fin de "seguir avanzando", el Lehendakari ha propuesto tres pasos: "seguir desarrollando el autogobierno vasco; consensuar de forma efectiva el punto de partida de los trabajos de la ponencia de autogobierno, un paso que está en manos de los grupos parlamentarios; y trabajar por lograr, dentro de la Unión Europea, un mayor reconocimiento de los derechos de pueblos y naciones sin Estados como Euskadi".

"El futuro de Euskadi está en Europa y es con Europa. Aplicamos permanentemente las directivas europeas. En este marco, un ámbito de actuación es trabajar por el reconocimiento de las naciones que, más allá de los Estados, conformamos la Unión Europea", ha indicado.