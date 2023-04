Urkullu acusa a Bildu de dejar al Estado "entrar en la cocina del ámbito competencial" vasco con la Ley de Vivienda

VITORIA, 21 (EUROPA PRESS)

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha acusado a EH Bildu de "permitir que el Estado entre hasta la cocina del ámbito competencial de Euskadi", ya que ha afirmado que el acuerdo alcanzado "contempla que el Estado definirá las políticas públicas de vivienda".

"El TC declara que el Estado carece de título competencial en Vivienda y esta ley vulnera las competencias autonómicas, es decir, nuestro autogobierno", ha advertido, antes de explicar que su Ejecutivo esperará a que se apruebe la nueva Ley para valorar su contenido, "teniendo en cuenta la defensa del autogobierno vasco y el recorrido que ya ha hecho en Euskadi en esa materia".

En el pleno de control al Gobierno celebrado en la Cámara vasca, el lehendakari ha contestado a una pregunta de la parlamentaria de Elkarrekin Podemos-IU Miren Gorrotxategi, y a una interpelación del parlamentario de EH Bildu Unai Fernandez de Betoño sobre la aplicación en Euskadi de las medidas que incluirá la nueva ley estatal de vivienda por ejemplo sobre el alquiler o la fiscalidad.

El lehendakari ha contestado a Gorrotxategi que, una vez aprobada definitivamente la ley, el Gobierno Vasco "definirá los pasos a dar y estudiará las medidas adicionales que se puedan adoptar". "También veremos si hay invasión de competencias en esta materia, que es competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y su posible complementariedad o colisión con la Ley vasca de vivienda y con el resto de instrumentos que tenemos en la materia", ha señalado.

En este sentido, ha afirmado que Euskadi es la comunidad autónoma que más vivienda social ha construido en las últimas décadas en todo el Estado. Por ello, ha reiterado que cuando se apruebe, el Ejecutivo valorará el texto legal "con una visión abierta y constructiva", teniendo en cuenta la defensa del autogobierno vasco y el recorrido que ya ha hecho Euskadi.

Urkullu también ha contestado a EH Bildu que las medidas va a tomar el gobierno ante esta futura ley serán "las mismas que adopta ante cualquier otra ley del Estado que afecte a Euskadi" y ha señalado que los servicios jurídicos del gobierno analizarán "con serenidad su contenido desde el punto de vista competencial". En caso de que consideren que se invaden competencias, "se estudiará la posibilidad de recurrir la ley", ya que "la vivienda es un título de competencia exclusiva del País Vasco".

Además, ha indicado que si se concluye que no se produce invasión de competencias, el Gobierno estudiará cómo se puede aplicar en Euskadi, "siempre poniendo en el centro los intereses de la ciudadanía". "Nos estamos anticipando a los acontecimientos. Ya sabe usted que la ley no está aprobada, y le queda por delante un trámite, aunque hayan acordado ustedes una tramitación rápida", ha recordado.

UTILIZACIÓN POR EH BILDU

Por ello, ha criticado que la "precipitación" de EH Bildu al presentar esta interpelación antes de que la ley tenga un contenido definitivo, "muestra que la están utilizando", y cree que con este asunto, "la tendencia de EH Bildu a llegar a acuerdos en Madrid con facilidad y a rechazarlos en Euskadi se ve clara".

"Por el momento, ni desdeñamos ni abrazamos su acuerdo. Lo que no hacemos es compartir la propaganda de la improvisación. Cuando la ley esté aprobada, estudiaremos a fondo la mejor manera de defender nuestro autogobierno y el mejor modo de apoyar y ayudar a sacar adelante una política de vivienda que sea realmente eficaz y eficiente para responder a las necesidades de la ciudadanía", ha subrayado.

Iñigo Urkullu ha hecho una "reflexión inicial de lo poco que conoce del proyecto de ley", pero ha precisado que "esta reflexión no muestra la posición definitiva del Gobierno Vasco". En este sentido, ha querido precisar que con el acuerdo que se ha dado a conocer "no se pone límites al alquiler" si no que "pone límites al posible incremento".

"HASTA LA COCINA"

Urkullu ha criticado que con este acuerdo, EH Bildu "ha permitido a que el Estado entre hasta la cocina del ámbito competencial de Euskadi", ya que "según el acuerdo al que han llegado, el Estado definirá cómo deben ser los parques públicos o las políticas públicas de vivienda, obligando a seguir determinados indicadores y evaluaciones que el Estado establezca".

"El Tribunal Constitucional declara que el Estado carece de título competencial en materia de vivienda y esta ley vulnera las competencias autonómicas, es decir, nuestro autogobierno. Eso sí que es una paradoja. Quizá deberían reflexionar sobre esto", ha dicho a EH Bildu.

Tras insistir que Euskadi es competente en materia de vivienda, ha recordado que dispone desde 2015 de una Ley de Vivienda que reconoció el derecho subjetivo a la vivienda, entre otros aspectos, aunque ha reconocido "que presenta carencias evidentes".

Asimismo, se ha mostrado sorprendido por la "seguridad" con la que EH Bildu afirma que otras comunidades cumplirán la ley al día siguiente de su aprobación, "cuando todavía no se conoce qué va a decir exactamente la ley y qué va a suceder en la aplicabilidad de la ley y en su legalidad".

"Ver para creer, señoras y señores de EH Bildu, nunca se me habría pasado por la cabeza que EH Bildu fuera un apoyo indispensable en España para priorizar el efecto en España antes que en Euskadi, porque esto es así y no pasa nada por admitirlo. Lo deberemos enmarcar dentro de eso que ustedes llaman los nuevos tiempos", ha concluido.

La parlamentaria de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, por su parte, ha criticado que Euskadi tiene una Ley de Vivienda que reconoce el derecho subjetivo a la vivienda pero que es "papel mojado porque no está desarrollado", y ha preguntado al lehendakari si el Gobierno va a aplicar las nuevas medidas que va a recoger en la ley de vivienda española, ya que "las posibilidades que va a abrir la nueva ley dependerá la efectividad del derecho a la vivienda".

El parlamentario de EH Bildu Unai Fernandez de Betoño ha criticado que el Gobierno Vasco "va tarde si tiene la intención de limitar el precio del alquiler privado" porque "no han hecho los deberes", mientras que otras comunidades autónomas como Cataluña o Navarra lo han hecho. "Y aquí estamos a la espera de ver el texto en concreto. Ridiculizamos, hablamos de invasión de competencias", ha criticado antes de considerar que son "excusas" del Ejecutivo vasco.