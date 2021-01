Urkullu afirma que no es tiempo "de actitudes insolidarias y violentas" y apela al "compromiso cívico"

"No es un tiempo de desestabilizar, sino de ayudar a estabilizar. No es tiempo de dividir sino de unir", asegura

VITORIA, 26 (EUROPA PRESS)

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha afirmado que no es tiempo "de actitudes insolidarias y violentas" y ha apelado al "compromiso cívico", en referencia al incumplimiento de las medidas establecidas para hacer frente a la pandemia de la covid y a los incidentes registrados cuando la Ertzaintza y Policías Municipales trataban de intervenir. "No es un tiempo de desestabilizar, sino de ayudar a estabilizar. No es tiempo de dividir, sino de unir", ha asegurado en un llamamiento a la sociedad y partidos políticos.

En una comparecencia pública, tras la celebración de la reunión del Consejo de Gobierno, Urkullu ha afirmado que los miembros de su Ejecutivo han compartido "el sentimiento de estupor, tristeza e indignación ante las imágenes, declaraciones y circunstancias vividas estos últimos días" en torno al incumplimiento de las medidas establecidas para hacer frente a la pandemia, y los incidentes registrados cuando la Ertzaintza y Policías Municipales trataban de intervenir.

"No es fácil imaginar una contingencia histórica en que la apelación a la colaboración y a un trabajo positivo y en equipo esté más justificada. Sinceramente, no creo que sea tiempo de anteponer el interés personal al colectivo, ni de los personalismos frente al reto comunitario", ha apuntado.

COMPROMISO ÉTICO

A su juicio, "es tiempo de garantizar una actuación transparente,asentada en los valores de la convivencia, el compromiso ético y la honestidad".

"Tampoco es tiempo de actitudes insolidarias o violentas. Es tiempo de apostar por el compromiso cívico y la corresponsabilidad en beneficio del bien común. No es un tiempo de desestabilizar sino de ayudar a estabilizar. No es tiempo de dividir sino de unir. Este no es el momento de agrandar o agravar los problemas, es tiempo de buscar las soluciones entre todas y todos", ha asegurado.

En esta línea, ha manifestado que "nunca, como ahora, una actitud colaborativa y constructiva puede estar más justificada". "Las imágenes de esta última semana nos sitúan ante un punto de inflexión. Somos conscientes de las dificultades de todo orden que estamos padeciendo. Nuestro compromiso va a seguir siendo actuar con cercanía, rigor y honestidad, una actitud constructiva y abierta a la colaboración en pos del bien común", ha concluido.