Urkullu afirma que no es tiempo de "actitudes insolidarias y violentas" y apela al "compromiso cívico"

Defiende que policía y ertzaintza reprenden los disturbios "con proporción" y cree que si se ven agredidos "también han de responder"

VITORIA, 26 (EUROPA PRESS)

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha afirmado que no es tiempo "de actitudes insolidarias y violentas" y ha apelado al "compromiso cívico", en referencia al incumplimiento de las medidas establecidas para hacer frente a la pandemia y a los incidentes registrados cuando la Ertzaintza y Policías Municipales trataban de intervenir. "No es un tiempo de desestabilizar, sino de ayudar a estabilizar. No es tiempo de dividir, sino de unir", ha asegurado en un llamamiento a la sociedad y partidos políticos.

En una comparecencia pública, tras la celebración de la reunión del Consejo de Gobierno, Urkullu ha afirmado que los miembros de su Ejecutivo han compartido "el sentimiento de estupor, tristeza e indignación ante las imágenes, declaraciones y circunstancias vividas estos últimos días" en torno al incumplimiento de las medidas establecidas para hacer frente a la pandemia, y los incidentes registrados cuando la Ertzaintza y Policías Municipales trataban de intervenir.

"No es fácil imaginar una contingencia histórica en que la apelación a la colaboración y a un trabajo positivo y en equipo esté más justificada. Sinceramente, no creo que sea tiempo de anteponer el interés personal al colectivo, ni de los personalismos frente al reto comunitario", ha apuntado.

COMPROMISO ÉTICO

A su juicio, "es tiempo de garantizar una actuación transparente,asentada en los valores de la convivencia, el compromiso ético y la honestidad".

"Tampoco es tiempo de actitudes insolidarias o violentas. Es tiempo de apostar por el compromiso cívico y la corresponsabilidad en beneficio del bien común. No es un tiempo de desestabilizar sino de ayudar a estabilizar. No es tiempo de dividir sino de unir. Este no es el momento de agrandar o agravar los problemas, es tiempo de buscar las soluciones entre todas y todos", ha asegurado.

En esta línea, ha manifestado que "nunca, como ahora, una actitud colaborativa y constructiva puede estar más justificada". "Las imágenes de esta última semana nos sitúan ante un punto de inflexión. Somos conscientes de las dificultades de todo orden que estamos padeciendo. Nuestro compromiso va a seguir siendo actuar con cercanía, rigor y honestidad, una actitud constructiva y abierta a la colaboración en pos del bien común", ha señalado.

El vídeo del día ATA cree que prórroga de cese de actividad “mejora protección de autónomos”.

"LO MÁS MEDIDA POSIBLE"

El lehendakari ha afirmado que los participantes en estos disturbios están "atentando contra la salud pública" y ha defendido que la policía local, municipal y la ertzaintza actúa "de manera lo más medida posible".

"En esa secuencia que estamos viendo de incumplir el ordenamiento que persigue preservar el bien común, la salud pública, vienen añadidos con actitudes de agresión a la propia policía local, municipal y ertzaintza", ha lamentado.

Tras afirmar que el cumplimiento de la legalidad afecta "a todos", a instituciones y conjunto de la sociedad, ha insistido que "cuando se habla de preservar el bien común, la salud pública, quien tiene una actuación contraria al bien común, tiene que ser reprendido con medidas, con proporción, como lo está haciendo la policía local, municipal y la ertzaintza en su conjunto". "Si además se ven acosados y agredidos, obviamente, con medida y con proporción, también han de responder", ha defendido.

También ha sido preguntado sobre el caso de un joven que ha denunciado en las redes sociales que tiene la mandíbula rota por un pelotazo de la Ertzaintza durante los disturbios registrados la semana pasada en San Sebastián, afirmando que fue agredido cuando volvía a su casa del trabajo. "Lo lamento si es sufridor de manera involuntaria por hechos provocados por otros ciudadanos en contra del bienestar público", ha contestado el lehendakari.

Urkullu ha destacado la "profesionalidad y capacidad que están demostrando las policías locales, municipales y la ertzaintza", y preguntado sobre si se van a tomar medidas de seguridad para los agentes, ha explicado que en el seno de la ertzaintza y del Departamento de Seguridad se va a analizar estos disturbios y si "en su caso, se deberían adoptar medidas de refuerzo" para los cuerpos de seguridad citados.