Urkullu afirma que PNV era libre para proponer a Pradales y sigue centrado en cumplir sus obligaciones "hasta el final"

Dice que EH Bildu inició la campaña un día después de las autonómicas de 2020 "con una confrontación política y sindical sin precedentes"

BILBAO, 3 (EUROPA PRESS)

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha asegurado que el PNV era "libre" para proponer a la afiliación al diputado vizcaíno de Infraestructuras, Imanol Pradales, como futuro candidato a presidir el Gobierno vasco y ha añadido que él sigue centrado en cumplir sus obligaciones "hasta el final". Además, se ha mostrado convencido de que EH Bildu inició la precampaña un día después de las autonómicas de 2020 "con una confrontación política, y sobre todo sindical, sin precedentes ni justificación".

En una entrevista a Deia, recogida por Europa Press, Urkullu se refiere a Imanol Pradales como a "un alumno brillante" y "un político de altura" con el que ha tenido "una relación muy intensa a lo largo de los últimos 15 años". "La Ejecutiva nacional y el propio PNV debían ser libres para adoptar la decisión que estimen y proponer a la organización la candidatura que consideren. Siempre he estado a disposición del partido y he atendido sus decisiones", ha añadido.

Urkullu ha recordado su etapa como presidente del PNV y ha manifestado que "el proceso que debe seguirse". "Por tanto, considero que esta es la decisión que el EBB ha valorado y ha estimado como la mejor. Así lo entiendo, lo asumo y lo respeto", ha añadido.

Preguntado por Imanol Pradales, nombre propuesto por la dirección de la formación jeltzale a las bases, y si en algún momento se ha sentido 'apartado' por la decisión y la forma de conocerse, ha asegurado que "las únicas palabras que han salido de mi boca han sido para defender que el partido siempre ha tenido las manos libres para tomar una decisión que le corresponde". "Además, defiendo el proceso que se debe seguir y he mostrado mi plena disposición a ayudar a la persona que resulte elegida como candidata", ha precisado.

Iñigo Urkullu ha asegurado que el EBB le comunicó la noticia "en el momento que estimaron" y ha reiterado que "la Ejecutiva tenía las manos libres para tomar esta decisión", y "así lo ha hecho". Además, ha asegurado que va a ser "absolutamente respetuoso con este proceso interno" y "centrado en cumplir" sus obligaciones como lehendakari "hasta el último momento".

Además, ha apuntado a los resultados de la última encuesta de intención de voto hecha pública por el Gobierno vasco este pasado viernes según la cual, el PNV sigue "contando con la confianza de la sociedad vasca" y su porcentaje de voto "es uno de los más altos de esta última década", pese a "la situación límite y las económica financiera, de refugiados, huelga de transporte, pandemia o guerras en el entorno".

El lehendakari ha asegurado que no le va a producir "ninguna incomodidad" el hecho de seguir al frente del Gobierno, a partir del 20 de enero -cuando se oficialicen los resultados del proceso interno en el partido- con un candidato del PNV a sustituirle. "No va a producirse ninguna incomodidad, porque no vamos a alargar la legislatura, la vamos a cumplir. Y la vamos a cumplir plenamente, conviviendo con candidatos diversos a lehendakari de los partidos", ha dicho.

Urkullu no cree que esta situación "suponga problema alguno". "Tenemos identificados y tasados los objetivos para los próximos meses. Vamos a trabajar hasta el final y vamos a cumplir todos nuestros compromisos", ha asegurado.

EH BILDU

Por otra parte, se ha referido a la actitud de EH Bildu y ha manifestado su convicción de que la coalición soberanista inició la precampaña electoral "el mismo 13 de julio de 2020, un día después de las elecciones". "EH Bildu tuvo un muy mal resultado y puso en marcha su estrategia dual, con una confrontación política y sobre todo sindical sin precedentes ni justificación", ha señalado.

Sobre las 'tareas' pendientes de su Ejecutivo, ha recordado que hay que aprobar el Presupuesto de 2024 y hay leyes en tramitación parlamentaria. "No sé cuándo serán las elecciones, lo que sí sé es que vamos a seguir a pleno rendimiento aprovechando todas las oportunidades y cumpliendo nuestros compromisos. No estoy pensando en la celebración de elecciones autonómicas", ha manifestado.

PACTO PNV-PSE

Además, ha precisado que el acuerdo alcanzado entre el PNV y el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez "incluye compromisos muy relevantes para Euskadi" y "uno de ellos establece un plazo de tres meses para cerrar el acuerdo en torno a tres competencias que se encuentran muy avanzadas". "Considero que, por responsabilidad política e institucional, debemos demostrar en estos tres meses capacidad de sustanciar este acuerdo", ha dicho, para insistir en que "el Gobierno va a seguir plenamente operativo hasta el último día".

Urkullu considera que el pacto alcanzado entre el PNV y el PSOE es "un gran acuerdo" y no existe "discrepancia alguna" por su parte. "Lo que sí me corresponde recordar es que los pactos deben cumplirse. En el caso del acuerdo del Gobierno español para el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika, adoptado en enero de 2020, y ratificado en octubre del mismo año, esto no ha sido así. Esto no es una discrepancia, es una constatación", ha señalado.

Por ello, ha reiterado que "el acuerdo es positivo" y su objetivo es "que se cumpla". "Voy a trabajar por ello hasta el último momento. Espero que el presidente del Gobierno español cumpla los compromisos adquiridos. Espero que sea así, por el bien de Euskadi, del Estado y de la dignidad de la política", ha precisado.

Según el lehendakari, el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, le ha escrito "esta misma semana", por lo que ha aprovechado para recordarle "todos los temas pendientes". "He vuelto a ponerme a su disposición para abordarlos a la mayor brevedad posible; le he recordado que determinados compromisos debe culminarlos en el plazo de tres meses", ha explicado.

Preguntado por si confía en el cumplimiento de los compromiso cerrado por el PSOE con el PNV, ha afirmado que no es "ni optimista ni pesimista". "Soy realista. Constato que hasta la fecha el Gobierno español no ha cumplido", ha indicado.

Por ello, ha apuntado que, pese a decir que "el acuerdo es un gran acuerdo y es positivo", ha añadido que "quizás deba matizar que ello será si se cumple". "Soy realista, se inicia una nueva etapa, y voy a poner todo lo que esté en mi mano para que el Gobierno español cumpla", ha manifestado.

Iñigo Urkullu también se ha referido a las manifestaciones del secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza que ha descartado que el PSE vaya a salir del Gobierno y romper el acuerdo y ha asegurado que el Ejecutivo "está funcionando a pleno rendimiento y dando cumplimiento al programa".

"El clima de trabajo en el seno del Gobierno es positivo, las y los consejeros y sus equipos están plenamente volcados en su tarea. Me atrevo a decir que es un Gobierno de alto rendimiento", ha indicado.

Respecto la afirmación de Andueza de que el modelo del PNV "está agotado", ha insistido en que "la convivencia en el seno del Gobierno es muy buena". "Entiendo que la crítica de Andueza es política, partidista. No la comparto. No lo comprendo, además, tras un acuerdo para coaliciones de Gobierno en diputaciones y ayuntamientos, así como tras el acuerdo de PNV y PSOE con sus contenidos", ha concluido.