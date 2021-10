Urkullu no cejará en su empeño de actualizar el "autogobierno necesario" y cree que hay que "madurarlo poco a poco"

Afirma que la relación política con EH Bildu "es absolutamente normal" y aboga por lograr un acuerdo sobre la Ley de Educación

BILBAO, 7 (EUROPA PRESS)

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha asegurado que no cejará en su "empeño" de lograr la actualización del "autogobierno necesario" para Euskadi y ha afirmado que es algo que hay que "madurar poco a poco".

En una entrevista concedida a ETB, recogida por Europa Press, Urkullu ha señalado que su aspiración es conseguir una relación bilateral pactada con el Estado, de igual a igual y con garantías jurídicas, algo que, a su juicio, es compatible con el derecho a decidir.

"Cuando hemos hablado de la consulta legal y pactada, tomando como referencia el modelo británico entre Escocia y Gran Bretaña, estamos hablando de algo que pudiera plantearse como un totem, que es el derecho a decidir, que como principio democrático, es absolutamente razonable y comparto plantearlo, pero que no está normativizado jurídicamente", ha añadido.

Tras recordar que en 2006 el Parlamento Vasco aprobó una Ley de Consultas que el Tribunal Constitucional tumbó, ha considerado que "hay que hacerlo de manera que, desde el diálogo y la negociación, con voluntad de acuerdo, aquí en Euskadi", se alcance un acuerdo "suficientemente mayoritario que pueda ser refrendado por la sociedad vasca", para que, posteriormente, "sea negociado y pactado en el Congreso de los Diputados".

Iñigo Urkullu ha dicho, asimismo, que corresponde al Parlamento vasco y a los grupos parlamentarios continuar o no con el trabajo desarrollado en la ponencia legislatura en las dos pasadas legislaturas. "Yo abogo por la continuidad de ese trabajo porque creo que hay bases suficientes para un consenso amplio de un acuerdo en Euskadi y que pueda ser pactado con el Congreso", ha subrayado.

Preguntado por si el PSE-EE, socio del PNV en el Gobierno Vasco, comparte esa visión, ha respondido que en el pacto de coalición que refleja una posición de "defensa del autogobierno reconocido, el cumplimiento íntegro del autogobierno reconocido, íntegro del Estatuto de Autonomía y su posible actualización".

Urkullu no ha querido poner fechas para poder alcanzar este objetivo, y ha recordado que "ya hace años" expresó "un deseo" de cómo le gustaría que fuera Euskadi en el año 2020 y no lo ha visto cumplido. En este sentido, ha destacado las muchas circunstancias que afectan al logro de un nuevo estatus, "no solo en el contexto social, económico o político, sino también en el contexto de cada una de las formaciones políticas".

No obstante, ha dicho que "es algo que hay que ir madurando poco a poco". "Yo no cejo en el empeño que se podamos asistir a lo que es la modificación del Estatuto de autonomía de Gernika, con su actualización y profundización en un autogobierno necesario", ha asegurado.

RELACIÓN CON EH BILDU

En cuanto a su relación con EH Bildu, ha apuntado que, "pese a los que se dice, hay comunicación". "Es una relación parlamentaria, institucional absolutamente normal, que entra dentro de las reglas de juego de Gobierno y oposición. No voy a decir que no ha comunicación porque la hay", ha señalado.

Iñigo Urkullu ha admitido que podría lograrse un acuerdo con esta coalición en la Ley de Educación, "pero no por las negociaciones que pudieran existir entre formaciones políticas, sino por la propia comunidad educativa".

"Hemos constatado en la comunidad educativa la necesidad de avanzar también en un acuerdo educativo que redunde luego en una Ley de Educación y eso es lo que nos ha de mover", ha señalado, para apuntar ala posibilidad de que para marzo de 2023 se pueda tener una Ley de Educación.

RECONOCIMIENTO DEL DAÑO INJUSTO

Iñigo Urkullu también se ha referido a la petición a la izquierda abertzale de reconocimiento de que "matar fue injusto" y ha señalado que es "una exigencia para con la sociedad, en lo que es un compromiso ético basado también en el reconocimiento del daño injusto causado".

"A partir de ahí, la relación política es absolutamente normal. Hoy hemos aprobado una iniciativa en el Parlamento Vasco presentada por el PNV, PSE-EE y EH Bildu, y ha sido votada por unanimidad de todos los grupos parlamentarios. La semana pasada aprobamos un proyecto de ley también con el voto favorable de EH Bildu", ha insistido.