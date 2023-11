Urkullu desea "lo mejor" a Pradales, su sucesor como candidato a lehendakari: "Las cosas tienen un principio y un final"

Recuerda que le queda mandato por delante y compromisos por cumplir, y todavía no ha decidido una fecha para la convocatoria de elecciones

SUKARRIETA (VIZCAYA), 26 (EUROPA PRESS)

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha deseado "lo mejor" a Imanol Pradales, su sucesor como candidato a lehendakari, y le ha ofrecido su "ayuda" en lo que necesite. Además, ha rechazado revelar si estaba dispuesto a seguir en la carrera electoral a la Lehendakaritza, y se ha limitado a decir que ha sido máximo representante del partido, por lo que sabe "cómo es esto". "Las cosas tienen un principio y un final", ha reconocido.

No obstante, ha recordado que este "no es el final" porque todavía le queda mandato por delante y compromisos comprometidos con la sociedad por cumplir, y ha admitido que todavía no tiene prevista una fecha para la celebración de las elecciones autonómicas. Su convocatoria dependerá, según ha subrayado, de "las circunstancias que se presentan en la política, no solo en Euskadi sino también a nivel estatal y europeo".

Tras los actos conmemorativos del 120 aniversario del fundador del PNV, Sabino Arana, en la localidad vizcaína de Sukarrieta, Urkullu ha explicado a los periodistas que Imanol Pradales, al que dio clases cuando era profesor en la ikastola Asti-Leku, era "un alumno brillante y lo está demostrando".

Además, ha asegurado que le desea "lo mejor" y ha afirmado que va a tener en él "toda la ayuda" que precise, dentro de sus posibilidades, "una vez de que termine el proceso interno del PNV" que concluya con la proclamación de Pradales como candidato a lehendakari.

También se ha referido a las palabras que le ha dedicado el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, durante el acto político de este domingo, al agradecerle, "en nombre de todo el partido", su "inmensa labor" y trayectoria durante tres legislaturas --lo que ha provocado los aplausos de los asistentes--.

Urkullu dicho que está "agradecido" y ha apuntado que este "no es un final" porque todavía hay legislatura por delante, "y es un aliciente para seguir trabajando como hasta ahora".

El lehendakari ha eludido aclarar cómo le comunicó la Ejecutiva de la formación jeltzale que no repetiría como candidato a la presidencia del Gobierno Vasco. "Esas cosas son internas y las tengo para mí", ha apuntado.

En este sentido, no ha querido revelar si estaba dispuesto a volver a presentarse como aspirante a Lehendakaritza. "Lo he dicho públicamente, el PNV tenía que ser libre para tomar la decisión que estimara pertinente. Yo soy un hombre de partido, he sido el máximo representante del PNV y sé cómo es esto. Se que las cosas tienen su principio y su final", ha aseverado.

En todo caso, ha insistido en que "el hecho de que todavía no haya llegado el final del mandato", significa que tienen que seguir como está, "con todo el ánimo para seguir haciendo frente al cumplimiento del programa" del Gobierno y atender a las cuestiones que afectan a Euskadi.

Sobre la fecha de las próximas elecciones autonómicas, que él tiene que convocar, ha aclarado que todavía no sabe cuándo terminará la legislatura. "Veremos a ver las circunstancias que se presentan en la política, no solo en Euskadi sino también a nivel estatal y europeo", ha apuntado.

Tras asegurar que tienen "ideas", proyectos de Ley y otras iniciativas que están en tramitación en el Parlamento Vasco, y otras que todavía tienen que pasar por el Consejo de Gobierno antes de trasladarlas a la Cámara, ha insistido en la necesidad de cumplir con el programa del Ejecutivo. "Tenemos un contrato social con la sociedad vasca y es lo que quiero cumplir", ha afirmado.

SALUDO Y ABRAZO

Al comienzo de esta jornada, Iñigo Urkullu y el recién propuesto candidato a lehendakari por el PNV, Imanol Pradales, se han fundido en un abrazo en el cementerio de Sukarrieta, donde la formación jeltzale ha realizado una ofrenda floral ante la tumba de su fundador Sabino Arana.

Urkullu se encontraba conversando con los máximos dirigentes del PNV, entre ellos el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, y los consejeros de su Gobierno, cuando ha llegado Pradales, que se ha dirigido directamente al lehendakari para darle la mano.

Ambos se han dado un abrazo en este primer encuentro público que han mantenido tras conocerse que el diputado foral de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de Vizcaya será el aspirante en la carrera a la Lendakaritza en sustitución de Iñigo Urkullu. Además, han intercambiado unas palabras en un ambiente cordial.