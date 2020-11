Urkullu destaca que la LOMLOE es "mejor" que la LOMCE, que limitaba las becas e "imponía" las reválidas y el castellano

Reconoce que la 'ley Celaá' no es "satisfactoria al cien por cien" y apuesta por impulsar una norma vasca con un "amplio" consenso

VITORIA, 27 (EUROPA PRESS)

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha afirmado que puede que la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE) no resulte "satisfactoria al cien por cien" para todos, pero ha asegurado que "es mejor" que la ley educativa anterior, aprobada por el PP en 2013, dado que esta última "igualaba a la baja" la política de becas, e "imponía" las reválidas y el castellano como lengua vehicular.

Urkullu ha respondido este viernes, en el pleno de control del Parlamento Vasco, a una pregunta de PP+Cs respecto a su posición ante la LOMLOE, también conocida como 'Ley Celaá', aprobada el 19 de noviembre en el Congreso de los Diputados con el apoyo de PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, Más País-Equo y Compromís.

El presidente del grupo PP+Cs en la Cámara vasca, Carlos Iturgaiz, ha reprochado a Urkullu el apoyo de su partido --el PNV-- a una ley que, según ha dicho, "arrincona" la educación privada concertada, "lamina" la educación especial y "margina" al castellano.

Además, ha denunciado que desde el Gobierno Vasco se trate de afirmar que dicha norma "tendrá un impacto nulo" en Euskadi. Iturgaiz ha calificado de "aberrante" que el Ejecutivo pretenda buscar "cómo incumplir" una ley aprobada por los partidos que lo integran (PNV y PSE-EE).

El Lehendakari ha respondido a Iturgaiz que es cierto que la LOMLOE no se aprobó con "consenso" entre las formaciones políticas, aunque ha recordado que la LOMCE --aprobada en 2013 con el único respaldo de la mayoría absoluta del PP-- tampoco salió adelante de forma consensuada.

Además, ha afirmado que aunque la LOMLOE pueda no resultar "satisfactoria al cien por cien" para todos, es "mejor" que la LOMCE, sobre la que ha denunciado que pretendió "igualar a la baja" la política de becas e "imponer" el castellano como lengua vehicular, algo que --según ha recordado-- no había hecho "ninguna ley anterior".

"CONDICIONAR" EL MODELO

Iñigo Urkullu ha denunciado que la LOMCE aprobada por el Partido Popular trató de "limitar" los contenidos del currículo propio del sistema educativo vasco, así como "condicionar" el modelo de enseñanza de Euskadi, y pretendió "imponer las reválidas y sus contenidos" para la obtención de un título. Todo ello --ha censurado-- "sin contar" con el Gobierno Vasco, que es la administración a la que "corresponde" la competencia de educación.

"Esta ley es mejor que la anterior; porque no establece nuevas trabas y nos permite recuperar la autonomía que nos corresponde en materias como las becas, las lenguas, el currículo o el modelo", ha manifestado. De esa forma, ha pedido al PP que no cree problemas "donde no los hay" con sus reproches a esta nueva norma.

140 MILLONES DE EUROS

Urkullu ha explicado que su gobierno seguirá trabajando para "mejorar la calidad, la equidad y la excelencia" de la educación vasca, un compromiso que se demuestra con "hechos". Como ejemplo de dicha apuesta, ha recordado que el Ejecutivo autonómico ha aprobado este pasado martes una partida de 40 millones de euros para los centros de enseñanza concertada, que se añaden a los recursos que se destinan a la red pública. En total --según ha indicado-- el Gobierno Vasco ha destinado 140 millones de euros para asegurar el desarrollo de la educación presencial con las debidas garantías de seguridad frente al coronavirus.

El Lehendakari ha subrayado que la educación requiere de "acuerdos y trabajo en común", por lo que ha pedido al PP que "no cree problemas donde no los hay". En este sentido, ha manifestado que la red concertada de Euskadi "es consciente" de que su situación es "diferente" a la del resto del Estado, por lo que "distingue" la incidencia que la LOMLOE puede tener en el País Vasco de la que tendrá en el resto de España.

Urkullu ha recordado que su gobierno ha asumido el reto de alcanzar "un nuevo pacto educativo", y que es consciente de que aprobar una nueva ley vasca de educación requiere de un "amplio" grado de acuerdo, por lo que el Ejecutivo ya está trabajando en la consecución de este objetivo.

En su intervención, el Lehendakari ha hecho una breve referencia al relevo de Nekane Balluerka como rectora de la UPV/EHU, que este pasado jueves fue sustituida por Eva Ferreira como máxima responsable de la Universidad del País Vasco. Urkullu ha agradecido la labor desarrollada por Balluerka y ha deseado suerte a Ferreira, a la que ha felicitado por su designación..